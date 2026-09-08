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Política

Gilmar Mendes diz que afastamento de Andrei Rodrigues deve ser analisado no plenário

Ao justificar o pedido de vista, decano do Supremo diz que referendo não deve ser analisado só na Segunda Turma

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 17h20 | Atualizado em 8 set 2026, 17h33
O ministro Gilmar Mendes, durante sessão do STF
O ministro Gilmar Mendes, durante sessão do STF (Victor Piemonte/STF)
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Gilmar Mendes diz que afastamento de Andrei Rodrigues deve ser analisado no plenário Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sinalizou nesta terça-feira, 8, que a decisão de André Mendonça que afastou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do cargo, deve ser analisada pelo plenário do Tribunal. O decano apresentou no final da tarde um despacho justificando o pedido de vista feito mais cedo, que interrompeu o julgamento do caso no plenário virtual.

Gilmar argumentou que os relatórios de inteligência Polícia Federal — que foram o principal motivo do afastamento de Rodrigues — foram produzidos “por provocação de membro da Primeira Turma desta Corte”, arrastando a competência do caso para o plenário. Além disso, o decano também disse que o vazamento das investigações sobre os relatórios da PF que revelam laços entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes já estão sob análise da presidência do Supremo. A decisão envolvendo Andrei Rodrigues, dada nesta terça, seria um desdobramento da mesma situação.

O decano destacou que o próprio Mendonça defendeu a competência do plenário na semana passada. “O próprio relator da Pet 16.662/DF, Ministro André Mendonça, consignou em decisão de 1º de setembro de 2026 que o exame da matéria haveria de ocorrer perante o Plenário, em sessão presencial e pública, em data a ser definida pela Presidência desta Corte”, diz trecho do despacho de Gilmar.

Outros motivos foram apresentados para o pedido de vista. Um deles é a abertura do plenário virtual cerca de uma hora depois da decisão. “O feito foi incluído em pauta no próprio dia do julgamento, menos de uma hora antes do início da sessão virtual designada para essa finalidade. Essa circunstância impediu o exame da integralidade dos autos e da decisão submetida a referendo, o que é grave em se tratando de uma medida cautelar que afasta das suas funções o dirigente máximo da Polícia Federal”, disse Gilmar.

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Vista e julgamento interrompido

Nesta terça-feira, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento de Andrei Rodrigues do cargo de diretor-geral da PF, citando, dentre outros argumentos, a confecção de relatórios de inteligência que o monitoraram. A decisão foi submetida no plenário virtual a referendo da Segunda Turma — Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam Mendonça, formando maioria. Gilmar pediu vista, obrigando o caso a ser analisado no plenário físico. Cármen Lúcia ainda não votou.

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