Gilmar Mendes arquiva pedido de inquérito contra vice de Flávio Bolsonaro

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Gilmar Mendes, do STF, indeferiu o pedido da PF para investigar o deputado Alfredo Gaspar, vice na chapa de Flávio Bolsonaro. As acusações, apresentadas por Lindbergh Farias e Soraya Thronicke, citavam suposta gravidez de menor e tentativa de acobertar o caso. A PGR e o ministro concluíram pela ausência de justa causa para a apuração.

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O ministro do STF, Gilmar Mendes, acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República e indeferiu a representação da Polícia Federal que pedia a abertura de inquérito contra o deputado federal Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

A denúncia que deu origem à Pet 15.905 teve base em notícias de fato apresentadas pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB). Os parlamentares apontavam que Gaspar teria engravidado uma adolescente de 13 anos em Alagoas e, para ocultar o caso, teria realizado pagamentos e sucessivas mudanças de domicílio da suposta vítima.

Entretanto, Gilmar Mendes acompanhou o entendimento da PGR, que apontou ausência de justa causa mínima para o prosseguimento da apuração. A decisão ressalta que menções isoladas e mensagens sem confirmação de autoria ou veracidade não justificam a persecução penal de um parlamentar.

Caso surjam novas provas consistentes, a apuração poderá ser reaberta.