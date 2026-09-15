Gilmar e Mendonça trocam gritos em julgamento de Moraes: ‘Não aponte o dedo para mim’

Os ministros do STF Gilmar Mendes e André Mendonça bateram boca nesta terça-feira, 15, durante a sessão que vai julgar a abertura de uma investigação mirando Alexandre de Moraes pelas mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Gilmar disse que “até as pedras sabem” que Mendonça conduziu o caso com “viés político-eleitoral”, e apontou que o colega tirou o sigilo das mensagens antes do 7 de Setembro para que o tema fosse explorado em manifestações. “Com toda a sinceridade, a escolha da data, todo esse cenário envolveu essa Corte em campanha eleitoral…”, disse o decano.

“Vossa Excelência está sendo leviano”, interrompeu Mendonça.

“…de forma indevida”, continuou Gilmar, enquanto Mendonça falava ao fundo: “Leviano, leviano.”

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Gilmar pediu silêncio ao colega. “Vossa Excelência não tem a palavra e vai escutar com tranquilidade. Há evidente condução político-eleitoral”, gritou. “Isto não se faz. Pessoas decentes não fazem isso”.

Mendonça respondeu: “Não aponte o dedo para mim. Não está falando com qualquer um. Respeite este tribunal”.

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Gilmar rebateu: “Quem não se dá o respeito não merece respeito.”

O decano continuou, dizendo que houve uma tentativa de arrastar o STF para a seara eleitoral. “É de uma desfaçatez de fazer corar um frade de pedra. Em nome de Deus, como em nome de Deus já se fez muita patifaria”, falou.

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O clima é de tensão no julgamento, que ainda nem efetivamente começou. Fachin abriu a sessão apenas para que os colegas se manifestassem se havia algum impedimento –Nunes Marques e Dias Toffoli declararam suspeição e não votarão. Houve farpas entre o presidente e Flávio Dino, e Mendonça também trocou acusações com Moraes.