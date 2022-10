Gilmar dá 3 dias para PGR se manifestar sobre Carla Zambelli armada em SP

Atualizado em 30 out 2022, 16h38 - Publicado em 30 out 2022, 15h57

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, concedeu neste domingo de eleições prazo de três dias para que o procurador-geral da República Augusto Aras se manifeste sobre o episódio em que a deputadal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) perseguiu no sábado, 29, com uma arma em punho, um homem que supostamente a ofendeu nas ruas de São Paulo.

Numa região nobre da capital paulista, Carla Zambelli aparece em um vídeo divulgado em redes sociais com uma arma na mão, apontando em direção a um homem que, instantes antes, supostamente a provoca. Houve perseguição da parlamentar e do segurança dela à vítima, que tenta se esconder em um comércio. Na sequência, a deputada entra no local e, ainda com a arma apontada ao homem, exige que ele se deite no chão e peça desculpas.

O PT ingressou no STF com uma notícia-crime contra Zambelli para a apuração de eventual prática de racismo, já que o homem vítima da parlamentar é negro, e de crime eleitoral, uma vez que resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impede o transporte de armas por colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) no dia das eleições, nas 24 horas que antecedem e nas 24 horas seguintes ao dia de votação. Um segurança da parlamentar, que no episódio também sacou uma arma e chegou a fazer um disparo, foi preso e liberado depois de pagar fiança.