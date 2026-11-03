Gilmar cobra informações sobre relatos de violência contra indígenas após as eleições

O ministro Gilmar Mendes, do STF, cobrou informações sobre relatos de ataques a comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul ocorridos após o segundo turno das eleições presidenciais.

O magistrado determinou que, em até cinco dias, o governo de Mato Grosso do Sul, a AGU, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério dos Direitos Humanos, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e o Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul prestem esclarecimentos sobre os episódios.

O ministro também estabeleceu que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil apresente a relação das comunidades afetadas, com detalhamento dos fatos.

“Entendo necessário que os órgãos públicos envolvidos apresentem informações oficiais sobre as apurações realizadas e as providências que estão sendo adotadas para prevenir e cessar os atos de violência e ameaças”, explicou Mendes.

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As decisões foram determinadas no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1059, na qual se alega a existência de violações sistêmicas de direitos em comunidades indígenas no estado.

Após matérias sobre episódios de violência contra povos tradicionais do estado ocorridos no contexto eleitoral, o governo federal enviou para a região uma comitiva interministerial para verificar os fatos.