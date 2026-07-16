Gerdau recebe multa milionária na Bahia por contaminação em praia de Salvador

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A Gerdau foi multada em R$ 50 milhões pelo Inema por contaminação química na Praia de São Tomé de Paripe, Salvador. A siderúrgica se recusa a pagar, alegando que a responsabilidade é da compradora, Intermarítima, que teria sido informada do passivo ambiental antes da transação. Laudos do Inema confirmam a poluição e mortes marinhas.

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A Gerdau está sendo apontada como a responsável pela contaminação por compostos químicos em águas e sedimentos da praia de São Tomé de Paripe, localizada no subúrbio ferroviário de Salvador. A alegação foi apresentada ao Ministério Público pelo INEMA, que responde pelo cumprimento da legislação ambiental e pelo controle do uso de recursos naturais na Bahia.

O órgão, vinculado ao governo do estado baiano, multou a empresa em 50 milhões de reais em meados de junho. A autarquia aponta que a siderúrgica realizou intervenções para atenuar os danos causados no solo e na água sem a devida autorização prévia. Essa decisão unilateral da Gerdau teria sido tomada para apressar a transferência de ativos para a Intermarítima Portos e Logística S.A., sucessora da área.

O Radar teve acesso à contranotificação da Gerdau. No documento, a gigante do aço se recusa a pagar a indenização milionária e sustenta que a responsabilidade pelo passivo é da compradora do Terminal Itapuã. A defesa reconhece a existência de uma contaminação histórica por cobre no solo, na água subterrânea e em sedimentos locais. Mas argumenta que a Intermarítima tinha ciência disso antes de assinar o negócio, pois recebeu os resultados de um laudo ambiental elaborado pela consultoria Arcadis em fevereiro de 2021.

No documento, a siderúrgica lembra ainda que a Intermarítima assinou, em 2022, um termo de encerramento da transação ciente de um auto de infração anterior do Inema que já tratava da presença de cobre na área.

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Sem garantias de pagamento da multa, além de indícios de que a disputa entre as empresas deve ser levada aos tribunais, por enquanto a única certeza consta nos laudos do Inema, que identificaram cobre dissolvido, nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal. A alta concentração dos químicos, atestada pelos laboratórios, já causou a morte de incontáveis vidas marinhas na região.