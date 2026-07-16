Gerdau recebe multa milionária na Bahia por contaminação em praia de Salvador
Caso envolve disputa empresarial por terminal no estado
A Gerdau está sendo apontada como a responsável pela contaminação por compostos químicos em águas e sedimentos da praia de São Tomé de Paripe, localizada no subúrbio ferroviário de Salvador. A alegação foi apresentada ao Ministério Público pelo INEMA, que responde pelo cumprimento da legislação ambiental e pelo controle do uso de recursos naturais na Bahia.
O órgão, vinculado ao governo do estado baiano, multou a empresa em 50 milhões de reais em meados de junho. A autarquia aponta que a siderúrgica realizou intervenções para atenuar os danos causados no solo e na água sem a devida autorização prévia. Essa decisão unilateral da Gerdau teria sido tomada para apressar a transferência de ativos para a Intermarítima Portos e Logística S.A., sucessora da área.
O Radar teve acesso à contranotificação da Gerdau. No documento, a gigante do aço se recusa a pagar a indenização milionária e sustenta que a responsabilidade pelo passivo é da compradora do Terminal Itapuã. A defesa reconhece a existência de uma contaminação histórica por cobre no solo, na água subterrânea e em sedimentos locais. Mas argumenta que a Intermarítima tinha ciência disso antes de assinar o negócio, pois recebeu os resultados de um laudo ambiental elaborado pela consultoria Arcadis em fevereiro de 2021.
No documento, a siderúrgica lembra ainda que a Intermarítima assinou, em 2022, um termo de encerramento da transação ciente de um auto de infração anterior do Inema que já tratava da presença de cobre na área.
Sem garantias de pagamento da multa, além de indícios de que a disputa entre as empresas deve ser levada aos tribunais, por enquanto a única certeza consta nos laudos do Inema, que identificaram cobre dissolvido, nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal. A alta concentração dos químicos, atestada pelos laboratórios, já causou a morte de incontáveis vidas marinhas na região.