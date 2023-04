Genro de Bolsonaro ganha cargo de motorista de senador do PL

Depois de empregar Jair Renan, filho Zero Quatro de Bolsonaro, em seu gabinete, o senador Jorge Seif (PL-SC) decidiu dar um cargo a outro integrante do círculo íntimo da família do ex-presidente. Igor Matheus Modtkowski é namorado de Letícia Firmo, filha da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Modtkowski foi nomeado ao posto de confiança no gabinete do parlamentar em março deste ano. Com salário de 3.900 reais, ele ocupará a função de motorista de Seif, pessoa próxima a Bolsonaro, a quem, aliás, o ex-presidente chama de Zero Seis.

Segundo o Portal da Transparência do Senado, o genro de Bolsonaro recebe ainda mensalmente um auxílio-alimentação de 1.200 reais.

Antes de trabalhar no Senado, Modtkowski atuou num cargo de confiança no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) por dois anos, entre janeiro de 2020 e dezembro do ano passado, quando Lula se preparava para retornar à Presidência. Na época, seu salário no GSI era de 1.100 reais.

O genro de Bolsonaro também é cabo do Exército e, por isso, recebe também todo mês um soldo da ordem de 4.200 reais.