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Política

Genial/Quaest: popularidade de Lula melhora em setores estratégicos do eleitorado

Levantamento divulgado nesta quarta mostra evolução positiva da avaliação entre mulheres, jovens, mais pobres, menos escolarizados e evangélicos

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 10 jun 2026, 10h40
PALANQUE - O petista: aposta no discurso de ameaça à soberania nacional
Lula ergue cartaz com referência ao Pix, que está na linha de tiro do governo dos Estados Unidos (Ricardo Stuckert/PR)
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Genial/Quaest: popularidade de Lula melhora em setores estratégicos do eleitorado Priorize VEJA no Google

A popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva melhorou em setores estratégicos do eleitorado, segundo levantamento Genial/Quaest feito entre 5 e 8 de junho e divulgado nesta quarta-feira, 10. A pesquisa foi a primeira feita após a ameaça de novos tarifaços pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil.

No geral, a aprovação ao governo Lula pouco mudou: a desaprovação oscilou um ponto para baixo e a aprovação, um ponto para cima, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A taxa de aprovação é a melhor desde janeiro deste ano.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação do governo Lula de maio de 2025 a junho de 2026. A desaprovação (linha marrom) varia de 57% a 48%, enquanto a aprovação (linha azul) vai de 40% a 47%. A linha cinza de NS/NR mantém-se entre 3% e 6%
Aprovação – Lula – Quaest – junho 2026 (Genial/Quaest/Divulgação)

O maior avanço de Lula se deu entre os chamados eleitores independentes, onde a aprovação ao governo petista subiu quatro pontos e a desaprovação recuou cinco (veja quadro abaixo).

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Gráfico de linhas mostrando a aprovação do governo Lula por posicionamento político de janeiro a junho de 2023. Lulistas aprovam entre 95% e 96%; Esquerda não Lulista aprova entre 82% e 86%; Independentes aprovam entre 32% e 41% e desaprovam entre 47% e 58%; Direita não Bolsonarista aprova entre 8% e 10% e desaprova entre 86% e 90%; Bolsonaristas aprovam entre 4% e 7% e desaprovam entre 91% e 95%
Aprovação de Lula por setores – Quaest – junho de 2026 (Genial/Quaest/Divulgação)
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Na avaliação por escolaridade, o presidente também subiu cinco pontos percentuais na avaliação de sua gestão entre os eleitores que possuem até ensino fundamental, uma faixa do eleitorado que é tratada como prioridade pelo petista.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação do governo Lula por escolaridade de fevereiro a junho de 2026. Ensino Fundamental: aprovação de 55% a 58%, desaprovação de 39% a 38%. Ensino Médio: aprovação de 40% a 41%, desaprovação de 53% a 53%. Ensino Superior: aprovação de 34% a 37%, desaprovação de 62% a 57%

Aprovação de Lula por faixa de renda – Quaest – junho de 2026Também houve uma melhora significativa entre o eleitorado mais jovem, onde Lula e a esquerda perderam tração nos últimos anos. A desaprovação nesse setor caiu cinco pontos, enquanto a aprovação oscilou dois pontos para cima.

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Gráfico de linhas mostrando a aprovação do governo Lula por faixa etária de fevereiro a junho de 2026. Para 16 a 34 anos, a desaprovação (linha marrom) varia de 50% a 56%, e a aprovação (linha azul) de 40% a 43%. Para 35 a 59 anos, a desaprovação varia de 48% a 54%, e a aprovação de 41% a 48%. Para 60 anos ou mais, a desaprovação varia de 42% a 45%, e a aprovação de 50% a 53%
Aprovação de Lula por faixa etária – Quaest – junho 2026 (Genial/Quaest/Divulgação)

Outra faixa onde Lula vinha perdendo tração, o eleitorado feminino, deu uma boa notícia ao petista. Após a desaprovação ter superado, de forma inusual, a aprovação em março e abril, as curvas se inverteram no levantamento atual: agora 49% aprovam o mandato atual, enquanto 44% o desaprovam.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação do governo Lula por sexo de fevereiro a junho de 2026. Mulheres: aprovação varia de 48% a 49%, desaprovação de 44% a 46%. Homens: aprovação de 41% a 44%, desaprovação de 53% a 55%
Aprovação de Lula por gênero – Quaest – junho de 2026 (Genial/Quaest/Divulgação)
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Entre as regiões, Lula conseguiu avançar no Sudeste (aprovação foi de 40% para 43% e a desaprovação caiu de 54% para 51%). Também houve uma melhora nas regiões Norte/Centro-Oeste. A região Sul continua sendo a mais desfavorável para o petista: 63% desaprovam o seu trabalho, uma oscilação negativa de dois pontos percentuais em relação ao último levantamento.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação e desaprovação do governo Lula por região do Brasil, de fevereiro a junho de 2026. Nordeste tem maior aprovação (61-65%), Sul e Centro-Oeste/Norte maior desaprovação (50-63%)

Aprovação de Lula por regiões – Quaest – janeiro de 2026Outro segmento crítico para Lula, o evangélico, continua desfavorável ao petista, mas houve uma pequena melhora. A taxa daqueles que desaprovam o seu trabalho caiu de 65% para 60%, enquanto a dos que aprovam foi de 30% para 35%.

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Gráfico de linhas comparando a aprovação e desaprovação do governo Lula entre católicos e evangélicos de fevereiro a junho de 2024. Católicos: aprovação variando de 49% a 55%, desaprovação de 42% a 47%. Evangélicos: aprovação de 28% a 35%, desaprovação de 60% a 68%
Aprovação de Lula por religião – Quaest – junho de 2026 (Genial/Quaest/Divulgação)

A aprovação também melhorou em outro eleitorado tradicional do petista, os dos que ganham até dois salários mínimos: passou de 54% para 59%, enquanto a desaprovação foi de 40% para 36%.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação e desaprovação do governo Lula por renda familiar de fevereiro a junho de 2026. Famílias com até 2 salários mínimos aprovam mais, enquanto as com mais de 5 salários mínimos desaprovam mais. A faixa de 2 a 5 salários mínimos mostra aprovação e desaprovação próximas
Aprovação de Lula por renda familiar – Quaest – junho de 2026 (Genial/Quaest/Divulgação)
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Entre os pontos que influenciaram a melhora da avaliação, segundo a Genial/Quaest, estão o lançamento do Desenrola (renegociação de dívidas) — 71% consideram que o programa fez diferença significativa ou provocou pequena melhora na renda. A ampliação da isenção de imposto de renda para quem ganha até cinco salários mínimos, em vigor desde janeiro, também mostrou que começa a dar retorno positivo ao governo.

Também contribuíram para a melhora da avaliação o comportamento do governo e da oposição diante das ameaças de tarifaço pelo governo dos Estados Unidos.

Pesquisa

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07661/2026. Foram entrevistados presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais.

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