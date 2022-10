Genial/Quaest: Lula tem 52% dos votos válidos contra 48% de Bolsonaro

Atualizado em 29 out 2022, 18h24 - Publicado em 29 out 2022, 18h23

A última pesquisa Genial/Quaest divulgada antes do segundo turno das eleições presidenciais mostra que Lula tem 52% dos votos válidos contra 48% de Bolsonaro. Os números se aproximam de levantamentos de outros institutos de pesquisa divulgados neste sábado (29).

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Lula tem 45% e Bolsonaro, 42%. Indecisos somam 8%, e brancos e nulos representam outros 5%. Na estimulada, em que são apresentados os candidatos, Lula tem 46% e Bolsonaro, 43%. Indecisos são 6% e brancos e nulos, outros 5%.

A pesquisa também faz recortes de região. Lula vence no Nordeste (67% contra 23%) e no Norte (50% a 39%), e perde de Bolsonaro no Sudeste (49% a 39%), no Sul (61% a 26%) e no Centro-Oeste (52% a 36%).

Foram entrevistadas 2 mil pessoas com 16 anos ou mais, nos dias 28 e 29 de outubro, em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.