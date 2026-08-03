Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Política

Genial/Quaest: como seria a disputa ao governo de Minas Gerais sem o favorito Cleitinho

Saída do senador do páreo, anunciada nesta segunda-feira, espalha indefinição na corrida pelo comando do segundo maior colégio eleitoral do país

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 16h49 | Atualizado em 3 ago 2026, 17h09
Cleitinho Azevedo
Cleitinho Azevedo (Ton Molina/Agência Senado)
Continua após publicidade
Genial/Quaest: como seria a disputa ao governo de Minas Gerais sem o favorito Cleitinho Priorizar nos meus resultados Google

A saída do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) do páreo na disputa pelo governo de Minas Gerais espalha indefinição na corrida ao comando do segundo maior colégio eleitoral do país.

A decisão do senador, que era franco favorito na eleição, foi anunciada nesta segunda-feira, 3, em vídeo postado nas redes sociais, em que, ao lado dos presidentes nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e estadual, Euclydes Pettersen, ele disse que estava psicologicamente abalado pela morte do irmão mais novo, Matheus, no sábado, 18, e que não poderia assumir uma campanha eleitoral neste momento.

Cleitinho liderava os três cenários prospectados pela Genial/Quaest na pesquisa feita entre 22 e 25 de julho, com percentuais que variavam de 34% a 35%, mais de vinte pontos à frente do segundo colocado. No segundo turno, também era franco favorito contra qualquer adversário.

Agora, sem ele, o cenário fica muito mais embolado, segundo a mesma Genial/Quaest, que pesquisou dois cenários sem Cleitinho. Em ambos, os ex-prefeitos de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) e Patrus Ananias (PT) aparecem empatados, com 15% e 13%, respectivamente. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Siga

Na sequência aparece o governador Matheus Simões (PSD), com 9%, também em ambos os levantamentos – ele está empatado com Patrus no limite da margem de erro (veja os dois cenários sem Cleitinho abaixo).

Continua após a publicidade

CENÁRIO 1

Alexandre Kalil (PDT) – 15%
Patrus Ananias (PT) – 13%
Matheus Simões (PSD) – 9%

Continua após a publicidade

Gabriel Azevedo (MDB) – 6%
Flávio Roscoe (PL) – 4%
Ben Mendes (Missão) – 2%
Maria da Consolação (PSOL) – 1%
Indecisos – 27%
Branco/nulo/não vai votar – 23%

Continua após a publicidade

CENÁRIO 2

Alexandre Kalil (PDT) – 15%
Patrus Ananias (PT) – 13%
Matheus Simões (PSD) – 9%
Gabriel Azevedo (MDB) – 6%
Vittorio Medioli (PL) – 3%

Continua após a publicidade

Ben Mendes (Missão) – 2%
Maria da Consolação (PSOL) – 1%
Indecisos – 27%
Branco/nulo/não vai votar – 24%

O cenário ainda poderá mudar em razão da desistência de Cleitinho. A hipótese mais provável é que o ex-secretário da Casa Civil Marcelo Aro (PP) saia candidato ao governo em uma coligação que teria também o União Brasil, o Republicanos e o PL.

Continua após a publicidade

Aro era ligado ao governador Romeu Zema (Novo), de quem foi secretário, mas caminha para liderar uma candidatura de direita contra o candidato governista Matheus Simões e abrir palanque para o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) no estado.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Publicidade
TAGS:
Alexandre Kalil
Cleitinho Azevedo
Eleições 2026
Maquiavel
Minas Gerais
Patrus Ananias
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).