General pede demissão da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo

O general da reserva Maynard Marques de Santa Rosa pediu demissão da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência nesta segunda-feira, 4. A função estava subordinada à Secretaria-Geral da Presidência, que tem como ministro Jorge Oliveira. Além de Santa Rosa, outros militares que atuam na secretaria devem acompanhá-lo e entregarão seus cargos.

Antes de integrar o governo Bolsonaro, ao qual chegou pelas mãos do ex-ministro da Secretaria-Geral Gustavo Bebianno, Santa Rosa foi secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posto que deixou em 2007.

Em 2010, o general de quatro estrelas foi exonerado da chefia do Departamento Geral do Pessoal do Exército após escrever uma carta em que classificou como “Comissão da Calúnia” a Comissão da Verdade, criada para investigar crimes e violações contra direitos humanos durante a ditadura militar (1964-1985).