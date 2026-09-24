Garotinho acusa TRE de prejudicá-lo e fala sobre sua candidatura: ‘vou até o final’

O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) fez uma série de acusações nesta quinta-feira, 24, contra o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) e disse que manterá sua candidatura ao Palácio Guanabara “até o final”. O político teve seu registro indeferido pela Corte e aguarda a análise de dois embargos de declaração antes de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação do político tem gerado debate e dúvidas no Rio de Janeiro, já que há o risco de seus votos serem anulados.

Nas campanhas adversárias, Garotinho – em terceiro lugar nas pesquisas – é visto como figura determinante no rumo da eleição, porque a anulação da sua votação poderia ajudar Eduardo Paes (PSD) a garantir uma vitória em primeiro turno em cima dos votos válidos. As análises são feitas com base em números dos levantamentos divulgados nesta semana.

O ex-governador convocou nesta quinta uma coletiva de “urgência”, transmitida em parte pelo seu Instagran. Em seu escritório no bairro da Glória, Zona Sul do Rio, disse que o TRE não está “agindo com a transparência e legalidade que se espera”, reclamando do fato de o tribunal não ter ainda apreciado os embargos protocolados no dia 14 deste mês. Sua defesa diz que o prazo legal seria o da sessão subsequente, ou a do dia 17. A última foi na terça-feira desta semana. “Está claro que é para me prejudicar”, acusou. “Estou dizendo que o tribunal está sendo parcial”.

Um advogado do ex-governador que acompanhou a live falou sobre a possibilidade de um mandado de segurança por omissão no próprio TRE. De acordo com ele, o nome e o número de Garotinho estarão nas urnas. O candidato acrescentou que, no seu entendimento, seus votos não serão anulados.

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Garotinho afirmou ainda ter sido procurado ontem por um presidente de partido – ele não cita nome – pedindo para que desistisse da candidatura. “Não vou vender minha candidatura, eu vou até o final”. E voltou a fazer acusações: “Percebo claramente que a intenção deles (membros do tribunal) é a vitória de um dos dois candidatos, que no fundo representam a mesma coisa”.