‘Ganhamos, mas o bolsonarismo está vivo’, afirma Lula em Portugal

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse neste sábado, 19, que “o bolsonarismo está vivo” e fez um apelo para que a militância da esquerda não responda a extrema direita na mesma moeda.

“A democracia não é um pacto de silêncio, é uma sociedade em andamento. Mas quem foi derrotado agora não soube perder e terminou em um processo que a gente não conhecia no Brasil: a violência da extrema direita”, disse Lula, durante uma breve passagem por Portugal, na viagem de volta da COP-27, no Egito.

Lá, o presidente eleito se reuniu com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro do país, António Costa. Os encontros foram simbólicos, porque marcam a retomada diplomática entre os países. As relações entre Brasil e Portugal esfriaram com o governo Jair Bolsonaro.

“A gente derrotou o Bolsonaro e ganhou as eleições, mas o bolsonarismo está vivo. Mas vamos derrotá-lo sem utilizar os métodos que utilizam contra nós”, completou Lula.

A fala do petista ocorreu em meio a uma série de protestos feitos por bolsonaristas que questionam o resultado das eleições. Do segundo turno para cá, os militantes da extrema direita montaram acampamentos em frente aos quarteis generais brasileiros, de onde pedem intervenção militar. As agressões a autoridades também voltaram a crescer. Ministros do STF foram alvo de xingamentos durante viagem que fizeram a Nova York, no início desta semana. Em Portugal, integrantes da comitiva de Lula também foram hostilizados, a ponto de a polícia portuguesa ter tido que entrar em cena.