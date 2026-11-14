Galípolo é o ‘cavalo de Troia’ do mercado no Banco Central, diz Cid Gomes
Crítico ferrenho da atuação da diretoria do Banco Central, líder do PSB no Senado defende ideia de André Lara Resende para baixar juros
É consenso que qualquer investimento produtivo se torna uma tarefa inglória em uma realidade de juros tão altos. O que divide opiniões é a discussão sobre o que o governo Lula precisa fazer para viabilizar cortes significativos na taxa básica, a Selic, que o Banco Central decidiu manter em 13,75% ao ano na última reunião de seu Comitê de Política Monetária (Copom).
A maioria dos economistas, analistas do mercado financeiro e líderes empresariais defende que só um pacote robusto de corte de gastos federais freará a trajetória de expansão acelerada da dívida pública, que começou o atual mandato de Lula em 71,7% do Produto Interno Bruto e hoje corresponde a 82,9% do PIB, um salto de mais de dez pontos percentuais, para um estoque total de 11,1 trilhões de reais.
Já economistas da linha considerada heterodoxa e políticos de centro-esquerda afirmam que a atual inflação, de 4,63% ao ano no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos 12 meses até outubro (acima do limite superior da meta oficial, de 4,5%), não justifica a determinação do Banco Central em preservar a Selic em um nível tão proibitivo. Sob a atual taxa, dizem, o governo é obrigado a pagar mais de 1 trilhão de reais em juros por ano para rolar sua dívida.
Um dos críticos ferrenhos da atuação da diretoria do Banco Central é o líder do PSB no Senado, Cid Gomes (CE), reeleito para mais oito anos na Casa. “O poder do mercado é muito grande e não sei se Lula vai ter coragem de enfrentar isso. Ele procura agradar gregos e troianos com juro alto e políticas compensatórias. E colocaram um cavalo de Troia dentro do Banco Central que tem nome e sobrenome: Gabriel Galípolo”, declarou o parlamentar a VEJA.
O economista André Lara Resende entrou na roda-viva política incendiada pelo temor de descontrole das contas públicas com um artigo publicado em setembro em que defende que a taxa básica de juros seja definida por um conselho responsável ao mesmo tempo por metas para a política fiscal e a política monetária. A ideia foi imediatamente atacada por analistas do mercado financeiro e economistas ortodoxos, que a tacharam de “tabelamento de juros”.
Cid Gomes rebateu prontamente as críticas. “Cuidam logo de desmoralizar simplesmente o cara que fez o Plano Real. Essa turma avacalha dizendo que é tabelar o juro. Quem pode tabelar é o mercado, pelo Banco Central”, ironizou. Tanto na Câmara como no Senado estão em curso movimentos para convidar Lara Resende a participar de audiências e dar visibilidade a sua proposta para “eliminar os juros absurdos” em doze meses.
“A política de juro alto tem que ser enfrentada. É danosa para o país. O que Lara Resende fez foi falar o óbvio, um negócio que desestimula a iniciativa privada a investir, aumenta a dívida pública, coloca o governo numa situação vexatória. Ele foi buscar autores consagrados internacionalmente para justificar e fez uma tentativa de botar em números uma fórmula simples para a Selic: a taxa de crescimento, a taxa de inflação e mais alguma coisa para remunerar razoavelmente o dinheiro”, defendeu o senador cearense.