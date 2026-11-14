Galípolo é o ‘cavalo de Troia’ do mercado no Banco Central, diz Cid Gomes

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No Brasil, o consenso é que juros altos inviabilizam investimentos produtivos. O debate se acirra sobre como o governo Lula deve agir para reduzir a Selic, mantida em 13,75% pelo Banco Central. Enquanto parte do mercado pede cortes de gastos, outra ala questiona a taxa diante da inflação, defendendo propostas como a de André Lara Resende.

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É consenso que qualquer investimento produtivo se torna uma tarefa inglória em uma realidade de juros tão altos. O que divide opiniões é a discussão sobre o que o governo Lula precisa fazer para viabilizar cortes significativos na taxa básica, a Selic, que o Banco Central decidiu manter em 13,75% ao ano na última reunião de seu Comitê de Política Monetária (Copom).

A maioria dos economistas, analistas do mercado financeiro e líderes empresariais defende que só um pacote robusto de corte de gastos federais freará a trajetória de expansão acelerada da dívida pública, que começou o atual mandato de Lula em 71,7% do Produto Interno Bruto e hoje corresponde a 82,9% do PIB, um salto de mais de dez pontos percentuais, para um estoque total de 11,1 trilhões de reais.

Já economistas da linha considerada heterodoxa e políticos de centro-esquerda afirmam que a atual inflação, de 4,63% ao ano no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos 12 meses até outubro (acima do limite superior da meta oficial, de 4,5%), não justifica a determinação do Banco Central em preservar a Selic em um nível tão proibitivo. Sob a atual taxa, dizem, o governo é obrigado a pagar mais de 1 trilhão de reais em juros por ano para rolar sua dívida.

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Um dos críticos ferrenhos da atuação da diretoria do Banco Central é o líder do PSB no Senado, Cid Gomes (CE), reeleito para mais oito anos na Casa. “O poder do mercado é muito grande e não sei se Lula vai ter coragem de enfrentar isso. Ele procura agradar gregos e troianos com juro alto e políticas compensatórias. E colocaram um cavalo de Troia dentro do Banco Central que tem nome e sobrenome: Gabriel Galípolo”, declarou o parlamentar a VEJA.

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O economista André Lara Resende entrou na roda-viva política incendiada pelo temor de descontrole das contas públicas com um artigo publicado em setembro em que defende que a taxa básica de juros seja definida por um conselho responsável ao mesmo tempo por metas para a política fiscal e a política monetária. A ideia foi imediatamente atacada por analistas do mercado financeiro e economistas ortodoxos, que a tacharam de “tabelamento de juros”.

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Cid Gomes rebateu prontamente as críticas. “Cuidam logo de desmoralizar simplesmente o cara que fez o Plano Real. Essa turma avacalha dizendo que é tabelar o juro. Quem pode tabelar é o mercado, pelo Banco Central”, ironizou. Tanto na Câmara como no Senado estão em curso movimentos para convidar Lara Resende a participar de audiências e dar visibilidade a sua proposta para “eliminar os juros absurdos” em doze meses.

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“A política de juro alto tem que ser enfrentada. É danosa para o país. O que Lara Resende fez foi falar o óbvio, um negócio que desestimula a iniciativa privada a investir, aumenta a dívida pública, coloca o governo numa situação vexatória. Ele foi buscar autores consagrados internacionalmente para justificar e fez uma tentativa de botar em números uma fórmula simples para a Selic: a taxa de crescimento, a taxa de inflação e mais alguma coisa para remunerar razoavelmente o dinheiro”, defendeu o senador cearense.