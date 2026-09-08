Gabriel Azevedo, candidato do MDB ao governo de MG, participa de sabatina de VEJA
Candidato será entrevistado às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+TV, pelo site e pelos canais digitais da revista
O candidato do MDB ao governo de Minas Gerais, Gabriel Azevedo, é o entrevistado desta terça-feira, 8, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos aos governos estaduais e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
A entrevista será realizada às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+TV, pelo site e pelos canais digitais de VEJA. A sabatina será conduzida pela colunista Marcela Rahal, com participação do editor de política José Benedito.
Azevedo é ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na sabatina, deverá responder a perguntas sobre suas propostas para Minas Gerais e temas centrais da disputa estadual.
As sabatinas com os candidatos aos governos estaduais fazem parte da cobertura eleitoral de VEJA e colocam os postulantes diante de questões sobre seus programas, propostas e os principais desafios de cada estado.
Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura das eleições de 2026 e oferece ao público a oportunidade de acompanhar, em entrevistas ao vivo, as posições dos candidatos que disputam os governos estaduais.