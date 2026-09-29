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Política

Fux suspende decisão de Dino, e redes devem excluir posts sobre Nossa Senhora

Ministro deu 24h para plataformas cumprirem ordem e pediu que decisão seja analisada pelo plenário do STF

Por Redação 29 set 2026, 00h19 | Atualizado em 29 set 2026, 00h28
Homem de cabelos grisalhos, óculos, terno azul-marinho, gravata e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom, com um laptop à frente, em um ambiente formal
O ministro Luiz Fux, durante sessão do SFT (Rosinei Coutinho/STF)
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Fux suspende decisão de Dino, e redes devem excluir posts sobre Nossa Senhora Priorize VEJA no Google

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu na noite desta segunda-feira, 28, a decisão de Flávio Dino e determinou novamente que sejam tiradas do ar publicações sobre boatos de que Flávio Bolsonaro, se eleito presidente, tiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. A decisão de Fux foi dada em resposta a um pedido da defesa de Flávio. Fux pediu que o caso seja analisado pelo plenário do Supremo.

O ministro determinou que X, Facebook, ByteDance e Google restabeleçam, em até 24 horas, o estado de cumprimento da decisão anterior do ministro André Mendonça, do TSE, que havia determinado a retirada dos posts do ar.

Na última sexta, 25, Flávio apresentou representação ao TSE contra o humorista Antonio Tabet, autor de uma publicação na plataforma X com o texto: “A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”. A postagem era acompanhada de uma imagem da Padroeira do Brasil.

Na decisão de 25 de setembro, o ministro André Mendonça determinou a retirada da publicação. No domingo, 27, Flávio Dino determinou que fossem restabelecidas as publicações e, nesta segunda, 28, o ministro enviou sua decisão ao plenário, pedindo que o tema fosse discutido pelo STF durante sessão presencial.

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