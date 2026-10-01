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Política

Fux aceita entrada do Flamengo em ação que discute bets no Supremo

Clube pediu que medida provisória que colocou as casas de aposta na ilegalidade seja suspensa imediatamente pelo tribunal

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 10h32 | Atualizado em 1 out 2026, 11h01
Homem de cabelos grisalhos e óculos, vestindo terno azul, gravata azul e toga preta, sentado em uma cadeira de couro amarela, com expressão séria, em um ambiente de tribunal ou plenário. Há um microfone e um notebook à sua frente, e pessoas desfocadas ao fundo
O ministro Luiz Fux, durante sessão do STF  (Gustavo Moreno/STF)
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O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um dos pedidos do Flamengo e permitiu o ingresso do time de futebol nas ações que discutem a constitucionalidade das casas de apostas, que voltaram para a ilegalidade depois de uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fux, que é relator das ações que discutem esse assunto no STF, permitiu que o Flamengo seja admitido como amicus curiae — expressão latina que significa “amigo da Corte”. Na prática, ele pode opinar sobre a discussão, contribuindo com a formação do convencimento dos ministros, e até fazer alguns pedidos, sem ser oficialmente parte no processo.

O Flamengo argumentou que as casas de aposta se tornaram uma importante fonte de receita para o clube e que não é um patrocínio simples, que pode ser encerrado repentinamente, sem prejuízo para a sua própria administração. Por isso, o time de futebol, além de pedir para entrar na ação, fez um pedido de urgência para que Fux derrube a medida provisória de Lula e coloque as bets de novo na legalidade.

A decisão, da noite de quarta-feira, 30, não tem nenhuma análise de mérito e apenas permite o ingresso do clube de futebol. Outras entidades, como a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), o Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional e suas Entidades Estaduais de Administração e Ligas (Sinafut) e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), também foram ao STF, mas seus pedidos não foram analisados pelo relator.

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O raio-x dos ministros do STF

Há três ações no STF desde o fim de 2024 que discutem se as bets são ou não constitucionais. Ainda nessa época, o relator, Luiz Fux, chegou a proibir que beneficiários do Bolsa Família pudessem apostar — medida que foi cumprida pelo governo federal — e tentou agendar uma audiência de conciliação entre as partes interessadas, em busca de um consenso. O encontro, no entanto, foi cancelado.

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A poucos dias das eleições, no último dia 25, o presidente Lula assinou uma medida provisória pondo fim às bets no Brasil. A realização de novas apostas ficou proibida imediatamente e os sites das bets deverão sair do ar a partir do primeiro minuto do dia 6 de outubro, próxima terça-feira.

 

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