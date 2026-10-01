Fux aceita entrada do Flamengo em ação que discute bets no Supremo

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um dos pedidos do Flamengo e permitiu o ingresso do time de futebol nas ações que discutem a constitucionalidade das casas de apostas, que voltaram para a ilegalidade depois de uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fux, que é relator das ações que discutem esse assunto no STF, permitiu que o Flamengo seja admitido como amicus curiae — expressão latina que significa “amigo da Corte”. Na prática, ele pode opinar sobre a discussão, contribuindo com a formação do convencimento dos ministros, e até fazer alguns pedidos, sem ser oficialmente parte no processo.

O Flamengo argumentou que as casas de aposta se tornaram uma importante fonte de receita para o clube e que não é um patrocínio simples, que pode ser encerrado repentinamente, sem prejuízo para a sua própria administração. Por isso, o time de futebol, além de pedir para entrar na ação, fez um pedido de urgência para que Fux derrube a medida provisória de Lula e coloque as bets de novo na legalidade.

A decisão, da noite de quarta-feira, 30, não tem nenhuma análise de mérito e apenas permite o ingresso do clube de futebol. Outras entidades, como a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), o Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional e suas Entidades Estaduais de Administração e Ligas (Sinafut) e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), também foram ao STF, mas seus pedidos não foram analisados pelo relator.

Continua após a publicidade

O raio-x dos ministros do STF

Há três ações no STF desde o fim de 2024 que discutem se as bets são ou não constitucionais. Ainda nessa época, o relator, Luiz Fux, chegou a proibir que beneficiários do Bolsa Família pudessem apostar — medida que foi cumprida pelo governo federal — e tentou agendar uma audiência de conciliação entre as partes interessadas, em busca de um consenso. O encontro, no entanto, foi cancelado.

Continua após a publicidade

A poucos dias das eleições, no último dia 25, o presidente Lula assinou uma medida provisória pondo fim às bets no Brasil. A realização de novas apostas ficou proibida imediatamente e os sites das bets deverão sair do ar a partir do primeiro minuto do dia 6 de outubro, próxima terça-feira.