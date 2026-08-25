Fundador do Novo ironiza Zema em sabatina da Globo: ‘Não aparecer é melhor’

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João Amoêdo ironizou a participação de Romeu Zema (Novo) na sabatina da TV Globo, criticando o desempenho do presidenciável e a queda de qualidade dos quadros do partido desde sua fundação. Amoêdo, que disputou a Presidência pela sigla, desfilou-se em 2022 após a aproximação do Novo com o bolsonarismo.

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Um dos fundadores do partido Novo, o empresário João Amoêdo ironizou a participação do ex-governador de Minas Gerais e presidenciável Romeu Zema (Novo-MG) na sabatina da TV Globo na noite desta segunda-feira, 24. Para ele, o candidato se saiu mal na entrevista e demonstrou que a qualidade dos quadros da legenda caiu desde sua fundação, em 2011.

“No início do partido Novo, nosso maior desafio era ter espaço na mídia para divulgarmos nossas ideias. O Novo, entretanto, mudou tanto e ficou tão ruim que hoje não aparecer é a melhor coisa que pode acontecer ao partido”, escreveu o empresário.

Zema foi questionado sobre economia, segurança pública, saúde, um escândalo de corrupção milionário em seu governo e os déficits financeiros que deixou em Minas Gerais. Mas o momento que mais viralizou foi uma gafe ao falar sobre o que ele pretendia fazer em relação à violência contra as mulheres. “Eu tenho uma série de programas contra as mulheres que, inclusive, levei adiante”, disse.

+Confira os principais pontos da sabatina de Romeu Zema à TV Globo

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Amoêdo foi um nome forte do partido Novo por longo período, tendo disputado até a Presidência da República pela sigla em 2018, quando, mesmo sem horário eleitoral e sem poder ir a debates, surpreendeu e alcançou 2,5% dos votos válidos na corrida ao Palácio do Planalto.

Ele começou a entrar em choque com a legenda a partir do governo de Jair Bolsonaro (2019 a 2022), com uma mudança ideológica nas lideranças, que se aproximaram do bolsonarismo e se afastaram do liberalismo mais clássico defendido antes — ele então optou por se desfiliar da legenda em novembro de 2022, já após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Bolsonaro.

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A saída de Amoêdo ocorreu após a abertura de um processo de suspensão e expulsão movido pela comissão de ética do Novo, motivado pelo anúncio de seu voto em Lula contra Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

No início do partido NOVO, nosso maior desafio era ter espaço na mídia para divulgarmos nossas ideias. O NOVO, entretanto, mudou tanto e ficou tão ruim que hoje não aparecer é a melhor coisa que pode acontecer ao partido. — João Amoêdo (@joaodamoedo) August 25, 2026