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Política

Fundador do Novo ironiza Zema em sabatina da Globo: ‘Não aparecer é melhor’

Declaração foi dada após candidato ter sido entrevistado na noite da segunda-feira e ter dito que tinha 'uma série de programas contra as mulheres'

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 09h59 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h50
Ex-presidenciável do partido, João Amoêdo diz que a perda de apoio privado pode obrigar a legenda a usar dinheiro público -
João Amoêdo foi um dos fundadores do Partido Novo e chegou a concorrer à Presidência da República pela legenda em 2018 (Alexandre Schneider/VEJA)
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Fundador do Novo ironiza Zema em sabatina da Globo: ‘Não aparecer é melhor’ Priorizar nos meus resultados Google

Um dos fundadores do partido Novo, o empresário João Amoêdo ironizou a participação do ex-governador de Minas Gerais e presidenciável Romeu Zema (Novo-MG) na sabatina da TV Globo na noite desta segunda-feira, 24. Para ele, o candidato se saiu mal na entrevista e demonstrou que a qualidade dos quadros da legenda caiu desde sua fundação, em 2011.

“No início do partido Novo, nosso maior desafio era ter espaço na mídia para divulgarmos nossas ideias. O Novo, entretanto, mudou tanto e ficou tão ruim que hoje não aparecer é a melhor coisa que pode acontecer ao partido”, escreveu o empresário.

Zema foi questionado sobre economia, segurança pública, saúde, um escândalo de corrupção milionário em seu governo e os déficits financeiros que deixou em Minas Gerais. Mas o momento que mais viralizou foi uma gafe ao falar sobre o que ele pretendia fazer em relação à violência contra as mulheres. “Eu tenho uma série de programas contra as mulheres que, inclusive, levei adiante”, disse.

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Amoêdo foi um nome forte do partido Novo por longo período, tendo disputado até a Presidência da República pela sigla em 2018, quando, mesmo sem horário eleitoral e sem poder ir a debates, surpreendeu e alcançou 2,5% dos votos válidos na corrida ao Palácio do Planalto.

Ele começou a entrar em choque com a legenda a partir do governo de Jair Bolsonaro (2019 a 2022), com uma mudança ideológica nas lideranças, que se aproximaram do bolsonarismo e se afastaram do liberalismo mais clássico defendido antes — ele então optou por se desfiliar da legenda em novembro de 2022, já após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Bolsonaro.

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A saída de Amoêdo ocorreu após a abertura de um processo de suspensão e expulsão movido pela comissão de ética do Novo, motivado pelo anúncio de seu voto em Lula contra Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

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