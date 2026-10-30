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Política

Fuga de Flávio Bolsonaro para EUA abre caminho no Brasil para nome forte da direita

Editor avalia que desgaste do candidato derrotado com aliados abre espaço para Tarcísio liderar a oposição a Lula

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 13h53
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Fuga de Flávio Bolsonaro para EUA abre caminho no Brasil para nome forte da direita Priorize VEJA no Google

A decisão de Flávio Bolsonaro de deixar o Brasil e a reação negativa à sua carta ampliam o espaço para Tarcísio de Freitas assumir protagonismo na direita. Na avaliação do editor Ricardo Ferraz, o episódio colocou a oposição em uma situação delicada, apesar da força conquistada nas eleições para a Câmara e o Senado (este texto é um resumo do vídeo acima).

No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta sexta-feira, 30, Ferraz apontou Tarcísio como o nome que deve ocupar essa liderança. O jornalista destacou sua posição à frente de São Paulo e lembrou que ele havia sido considerado para disputar a Presidência em 2026, antes da escolha de Flávio pelo PL.

Os desafios do governo Lula 4

Por que a carta de Flávio provocou desconforto no PL?

Ao abrir a discussão, Laísa relatou que Valdemar Costa Neto resumiu sua reação ao documento com a frase “Não gostei”. A apresentadora também lembrou que o dirigente havia declarado não ter sido avisado sobre a saída de Flávio, assim como Rogério Marinho, que coordenou a campanha presidencial.

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Ferraz avaliou que a carta gerou desgaste entre os próprios correligionários do candidato derrotado. Segundo ele, os aliados tinham motivos para celebrar o desempenho nas eleições legislativas, mesmo com a derrota na disputa presidencial, mas passaram a lidar com o desconforto provocado pela conduta de Flávio.

O que as versões desencontradas revelam?

O editor destacou as respostas de Valdemar ao ser questionado sobre o conhecimento de Jair Bolsonaro a respeito da viagem do filho. Segundo seu relato, o dirigente deu declarações que não esclareceram se o plano havia sido comunicado. “Tem muita informação ainda desencontrada”, afirmou.

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Ao mesmo tempo, Ferraz citou a entrevista de Tarcísio ao jornal O Estado de S. Paulo, na qual ele disse ter aconselhado Flávio a permanecer no Brasil. Para o jornalista, a declaração mostra que a possibilidade de saída já era discutida com parte dos aliados, embora ainda existam dúvidas sobre quem sabia da decisão.

Por que Tarcísio pode ganhar espaço na oposição?

Na análise de Ferraz, Tarcísio reúne condições para assumir o protagonismo por comandar São Paulo, integrar a oposição e já ter sido cogitado para a corrida presidencial. O desgaste de Flávio, segundo o editor, favorece a busca de outra liderança para organizar o campo da direita.

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O jornalista ressaltou que a oposição mantém condições de atuar com força no próximo mandato de Lula, graças às bancadas eleitas. Para ele, o desafio é superar o impacto da decisão de Flávio e reorganizar sua representação política. O episódio, afirmou, deixou a oposição “numa situação delicada”, mas ainda com tempo para se recuperar.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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Tarcísio Gomes de Freitas
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