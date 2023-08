Fufuca nem assumiu, mas já é visto como um ministro-tampão

O presidente Lula ainda não definiu quais ministérios serão controlados por políticos indicados por PP e Republicanos, partidos do Centrão que negociam a adesão ao governo. Apesar disso, está encaminhada a nomeação dos deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para comandar pastas na Esplanada.

O caso de Costa Filho parece bem encaminhado. Ele deve assumir Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França, que deve ser remanejado para outra função. Já a situação de Fufuca é um pouco mais complicada. Líder do PP na Câmara e pupilo do presidente da Casa, Arthur Lira, o deputado é a aposta do Centrão para chefiar um ministério de ponta. A primeira pedida foi a Saúde. A segunda, o Desenvolvimento Social. A terceira, a Agricultura.

Lula ainda não bateu o martelo, mas assessores do presidente já vaticinam que Fufuca exercerá um mandato-tampão na Esplanada e será substituído na esteira das negociações para a próxima eleição à presidência da Câmara, em 2025. Ele daria lugar ao próprio Arthur Lira, que deixará o comando da Casa, ou a outro quadro indicado pelas forças políticas que vencerem a disputa na Câmara. Em Brasília, como se sabe, a rede de intrigas nunca para.