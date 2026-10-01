‘Frustração’, ‘atentado à democracia’: candidatos reagem a decisões que levaram Globo a cancelar debate
Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Augusto Cury estavam nos estúdios no Rio de Janeiro quando foram avisados pela emissora que evento não seria realizado
Os candidatos que estavam nos estúdios Globo para participar do debate que seria realizado nesta quinta-feira, 1º, o último antes do primeiro turno, criticaram o cancelamento do evento. As criticas não foram dirigidas à emissora, mas às decisões judiciais que alteraram o formato do evento e levaram a Globo a desistir da realização. Os dois principais candidatos à Presidência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), não compareceram.
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que chegou ao estúdio com três horas de antecedência, classificou as decisões como um “atentado à democracia brasileira”. “Destruíram o processo eleitoral no país”, bradou.
O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), um dos mais vocais nas críticas ao Judiciário, aderiu às reações. “Estamos assistindo mais uma vez o Judiciário fazer política no Brasil”, disparou.
O escritor Augusto Cury (Avante) se disse tremendamente frustrado. “Insegurança jurídica que me impede de prestar contas do meu projeto”, protestou. “Lula e Flávio, vocês se acovardaram”, acrescentou.
Na quarta-feira, 30, Lula comunicou à emissora que não iria ao debate. A campanha do presidente conseguiu uma decisão liminar da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu a TV Globo de exibir o púlpito vazio.
Horas antes do início do debate, Flávio anunciou a desistência. Ele justificou que a decisão foi tomada em função da “censura imposta ao evento pelo TSE”. Apoiadores do senador que estavam na porta dos estúdios Globo, na chuva, foram surpreendidos com a notícia.
Outra decisão judicial mudou a composição do debate: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a participação de Renan Santos (Missão), que não foi convidado pela emissora.