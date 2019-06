Frota pede desculpas a Sâmia por chamá-la de ‘hamburgão da Câmara’

O deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) pediu desculpas à sua colega de Câmara dos Deputados Sâmia Bomfim (PSOL-SP), no plenário da Casa, na sessão desta terça-feira, 4. Em seu perfil oficial no Twitter, o pesselista chamou a parlamentar de “hamburgão da Câmara Federal”.

“Esperando a deputada Sâmia Bomfim chamar o Neymar de estuprador, machista, misógino, mulherengofobico e criar um evento para tentar acabar com a carreira do cara. É assim que trabalha o hamburgão da Câmara Federal”, diz o tuíte, que foi excluído do perfil de Frota.

Nesta terça-feira, Frota afirmou que a Câmara o tem “ensinado muito”. “Nas redes sociais, volta e meia, temos alguns embates, mas é preciso saber reconhecer quando a gente vai se excedendo. Então, gostaria de aproveitar e pedir desculpas publicamente à bancada feminina e principalmente à deputada Sâmia Bomfim. Eu me excedi no Twitter. Temos um passado de lutas e de guerras, mas eu estou disposto a esquecer o passado”, afirmou o parlamentar.

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados repudiou a “violência política” sofrida por Sâmia. “A agressão sofrida pela deputada Sâmia Bomfim expressa não somente a discordância de sua opinião política, mas também o desprezo contra as mulheres que exercem o poder político em igualdade com os homens”, diz a nota.

Confira a íntegra do documento aqui.