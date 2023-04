Frente Parlamentar do Senado quer impedir criação de cassinos no Brasil

O Senado instalou hoje a Frente Parlamentar por Um Brasil sem Jogos de Azar. O novo bloco de senadores foi criado para tentar barrar na Casa a aprovação do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil, como bingos, cassinos, jogo do bicho e jogatina na internet. O texto já foi aprovado na Câmara, no início do ano passado, por 246 votos favoráveis e 202 contrários.

Se for aprovado no Senado, os cassinos, por exemplo, poderão ser instalados em resorts como parte de um complexo de lazer, estrutura que teria ainda de contar com pelo menos 100 quartos de alto padrão, além de locais para eventos, reuniões, restaurantes, bares e centros de compra.

Os defensores da criação de bingos e cassinos apostam no aumento do número de empregos e da arrecadação tributária e na retomada do turismo, mas os senadores que são contrários à criação de bingos e cassinos alegam que a iniciativa resultará em crescimento do número de pessoas viciadas em jogos de azar e na criação de esquemas de lavagem de dinheiro.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), autor da ideia de se criar uma frente contrária aos jogos, diz que bingos e cassinos só irão trazer ônus para a sociedade. “A legalização dos jogos de azar resultará em custos para a sociedade muito superiores a qualquer benefício”, diz Girão.

