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Política

Fraudes no INSS: investigação envolvendo Lulinha enfrenta impasse

Demora na análise de provas levou ministros a cobrar a PF, enquanto investigados pedem o arquivamento do caso envolvendo o filho do presidente Lula

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 13h12
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A investigação que apura uma suposta ligação entre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e um dos investigados no esquema de fraudes contra aposentados do INSS atravessa um momento de indefinição no Supremo Tribunal Federal. No programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o colunista Robson Bonin afirmou que a apuração enfrenta atrasos na Polícia Federal, enquanto investigados passaram a pedir o arquivamento do caso diante da ausência de conclusão das diligências (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que a investigação entrou em compasso de espera?

Segundo Robson Bonin, as investigações sobre o esquema que desviou recursos de aposentados continuam avançando em diversas frentes, mas a apuração relacionada a Lulinha permanece sem evolução. O colunista afirmou que a PF reuniu elementos que levaram os investigadores a examinar uma suposta ligação entre o chamado “Careca do INSS”, apontado como chefe da organização investigada, e o filho do presidente Lula. “A frente sobre o Lulinha é a que está parada, que não anda”, afirmou Bonin.

O que motivou a cobrança do ministro André Mendonça?

Segundo Bonin, o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, determinou que a PF avançasse na análise de materiais obtidos por meio de quebras de sigilo. Entre as diligências pendentes estariam mensagens extraídas de aparelhos celulares e dados telemáticos de Lulinha e de outros investigados que mantêm relação com o caso.

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De acordo com o colunista, a PF respondeu ao Supremo alegando limitações de estrutura e de pessoal para concluir essa etapa da investigação. “A PF recentemente informou ao ministro do STF que não tem tempo, não tem força de trabalho, delegados, pessoas destacadas para fazer esse trabalho”, disse.

Por que investigados passaram a pedir o arquivamento?

Enquanto a análise das provas permanece pendente, segundo Bonin, algumas das pessoas investigadas decidiram recorrer ao Supremo para pedir o encerramento das apurações. O jornalista afirmou que uma das investigadas já apresentou pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o arquivamento do procedimento.

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A defesa de Lulinha, acrescentou Bonin, também prepara um pedido semelhante, sustentando que o longo período de investigação sem conclusão demonstraria a inexistência de elementos suficientes para manter a apuração. Segundo o colunista, o argumento central da defesa é que “há muito tempo o Lulinha está sendo investigado” sem que tenham surgido provas que justifiquem a continuidade do caso.

Qual é o dilema enfrentado pelo Supremo?

Na avaliação de Bonin, a demora na conclusão das diligências coloca Mendonça diante de um impasse jurídico. Por um lado, observou o jornalista, se não houver elementos contra o investigado, cresce a pressão para encerrar o procedimento. Por outro, a ausência da análise das provas impede uma conclusão definitiva sobre o caso. “Como é possível determinar o envolvimento do Lulinha se a PF não faz o trabalho dela?”, questionou.

Como o caso é visto nos bastidores?

Segundo Bonin, a combinação entre a lentidão das investigações e os pedidos de arquivamento passou a gerar questionamentos dentro do Supremo. Na avaliação apresentada pelo colunista durante o programa, há um ambiente de “estranhamento” diante da falta de avanço justamente na frente da investigação que envolve o filho do presidente da República.

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“O que está acontecendo gera um estranhamento muito grande no Supremo”, afirmou Bonin, acrescentando que, na percepção relatada por ele, existe a impressão de que “há um conjunto de forças trabalhando para que essa investigação, principalmente em relação ao filho do presidente da República, não dê em nada mais”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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