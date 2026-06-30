FPA expõe tesoura do governo no Seguro Rural e ensaia boicote ao novo Plano Safra

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O Governo Federal lançou o Plano Safra 2026/2027 com um volume recorde de R$ 525,1 bilhões para grandes produtores. Apesar do montante, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) prevê uma avaliação negativa, criticando o corte de R$ 518 milhões no Seguro Rural e alertando para a maior vulnerabilidade do campo e possível aumento dos preços dos alimentos.

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O Governo Federal anunciou nesta terça-feira, 30, o Plano Safra para grandes produtores. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a participação do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. O montante reservado para a agricultura empresarial na temporada 2026/2027 é de 525,1 bilhões de reais, volume que supera em nove bilhões o total disponibilizado no ciclo anterior de 2025/2026.

Do montante global, 384,9 bilhões de reais serão direcionados para linhas de financiamento que garantam o custeio e a comercialização da produção no campo, enquanto os 140,2 bilhões de reais restantes vão financiar os investimentos estratégicos no setor.

Na esteira dos anúncios, a Radar apurou que a Frente Parlamentar da Agropecuária prepara para as próximas horas um posicionamento oficial a respeito do novo plano agrícola. Mas, ao considerar a postura tradicionalmente crítica da bancada da agropecuária e a publicação mais recente da FPA na rede social X, espera-se que a avaliação seja predominantemente negativa.

O post lembra que, às vésperas do fenômeno climático El Niño, o Governo Federal cortou 518 milhões de reais da verba prevista para o Seguro Rural em 2026, estimada inicialmente em pouco mais de 1 bilhão de reais. A FPA defende que, em um momento de fortalecer a proteção no campo, o Poder Executivo toma o sentido contrário e reduz os instrumentos de segurança do setor.

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Para a maior bancada representativa do Congresso Nacional, “sem Seguro Rural, o produtor fica mais vulnerável. O endividamento cresce, os investimentos caem e a conta pode chegar ao consumidor, com alimentos mais caros e menor segurança no abastecimento. Quem coloca comida na mesa dos brasileiros não pode ser deixado sozinho justamente quando mais precisa”.

Coincidência ou não, o slogan oficial do Plano Safra 2026/2027, anunciado nesta manhã pelo Governo Federal, é “Crédito que fortalece o campo. Campo que alimenta o mundo”.