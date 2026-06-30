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Política

FPA expõe tesoura do governo no Seguro Rural e ensaia boicote ao novo Plano Safra

Plano Safra 2026/2027 destina R$ 525,1 bilhões a produtores, mas FPA critica corte no Seguro Rural e alerta para riscos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 13h01
Em dia de anúncio do novo Plano Safra, FPA critica corte de 518 milhões de reais na verba do Seguro Rural para 2026
Em dia de anúncio do novo Plano Safra, FPA critica corte de 518 milhões de reais na verba do Seguro Rural para 2026 (Dirceu Portugal/Fotoarena/Folhapress/.)
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FPA expõe tesoura do governo no Seguro Rural e ensaia boicote ao novo Plano Safra Priorize VEJA no Google

O Governo Federal anunciou nesta terça-feira, 30, o Plano Safra para grandes produtores. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a participação do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. O montante reservado para a agricultura empresarial na temporada 2026/2027 é de 525,1 bilhões de reais, volume que supera em nove bilhões o total disponibilizado no ciclo anterior de 2025/2026.

Do montante global, 384,9 bilhões de reais serão direcionados para linhas de financiamento que garantam o custeio e a comercialização da produção no campo, enquanto os 140,2 bilhões de reais restantes vão financiar os investimentos estratégicos no setor.

Na esteira dos anúncios, a Radar apurou que a Frente Parlamentar da Agropecuária prepara para as próximas horas um posicionamento oficial a respeito do novo plano agrícola. Mas, ao considerar a postura tradicionalmente crítica da bancada da agropecuária e a publicação mais recente da FPA na rede social X, espera-se que a avaliação seja predominantemente negativa.

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O post lembra que, às vésperas do fenômeno climático El Niño, o Governo Federal cortou 518 milhões de reais da verba prevista para o Seguro Rural em 2026, estimada inicialmente em pouco mais de 1 bilhão de reais. A FPA defende que, em um momento de fortalecer a proteção no campo, o Poder Executivo toma o sentido contrário e reduz os instrumentos de segurança do setor.

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Para a maior bancada representativa do Congresso Nacional, “sem Seguro Rural, o produtor fica mais vulnerável. O endividamento cresce, os investimentos caem e a conta pode chegar ao consumidor, com alimentos mais caros e menor segurança no abastecimento. Quem coloca comida na mesa dos brasileiros não pode ser deixado sozinho justamente quando mais precisa”.

Coincidência ou não, o slogan oficial do Plano Safra 2026/2027, anunciado nesta manhã pelo Governo Federal, é “Crédito que fortalece o campo. Campo que alimenta o mundo”.

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