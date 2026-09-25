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Política

Fotos, áudios e vídeos no celular de Vorcaro funcionam como ‘recibo’ nos bastidores, dizem colunistas

No programa Os Três Poderes, colunista diz que registros de encontros poderiam servir como instrumento de pressão

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 15h06
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Fotos, áudios e vídeos no celular de Vorcaro funcionam como ‘recibo’ nos bastidores, dizem colunistas Priorizar nos meus resultados Google

O celular de Daniel Vorcaro reuniria registros capazes de expor a proximidade do ex-banqueiro com autoridades e de lhe servir como instrumento de pressão. Durante o programa Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz, o colunista Robson Bonin, de Radar, afirmou que fotos, vídeos, áudios e mensagens ligados a encontros privados estavam à disposição dos investigadores. O aparelho funcionaria, em suas palavras, como “uma espécie de recibo” (este texto é um resumo do vídeo acima).

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Como funcionaria esse “recibo”?

Bonin relatou que Vorcaro promovia encontros com pessoas influentes e mantinha registros dessas ocasiões na nuvem associada ao celular. Para o jornalista, guardar esse material poderia permitir ao banqueiro lembrar a seus interlocutores da relação que haviam construído, caso precisasse de ajuda. “Você lembra o que já fez comigo? Então me ajude”, disse Bonin ao explicar a lógica que atribui a Vorcaro.

O jornalista afirmou que a Polícia Federal dispõe de “milhares de vídeos, milhares de fotos, milhares de áudios” relacionados aos encontros. Ressalvou, porém, que o conteúdo ainda precisa ser esclarecido e que não é possível afirmar o que cada registro mostra ou quem aparece nele.

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O que Bonin relatou sobre os encontros?

Ao comentar mensagens relacionadas a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Bonin disse que festas privadas eram organizadas a pedido de pessoas próximas a Vorcaro. Segundo seu relato, o nome do senador aparece em conversas sobre alguns desses encontros. O colunista descreveu preparativos para uma ocasião em Londres.

Bonin vê nesses eventos uma maneira de aproximar Vorcaro de autoridades e ganhar sua confiança. Ao discutir o alcance das relações do ex-banqueiro, falou ainda em uma “indústria de influência” no Judiciário, na qual vínculos pessoais com magistrados seriam oferecidos como vantagem.

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O que ainda precisa ser apurado?

Laryssa Borges, que também participou da conversa, afirmou que mensagens de um grupo mencionavam festas particulares. Na avaliação da editora, a proximidade de figuras públicas com Vorcaro pode ajudar a explicar a falta de manifestações em defesa de uma investigação independente. José Benedito da Silva, também participante do programa, encerrou o debate dizendo acreditar que o volume de informações tornará difícil deixar o caso sem apuração: “É muita coisa pra jogar debaixo do tapete”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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