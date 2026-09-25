Fotos, áudios e vídeos no celular de Vorcaro funcionam como ‘recibo’ nos bastidores, dizem colunistas

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O celular de Daniel Vorcaro é apontado como um arquivo de registros de encontros privados com autoridades, funcionando como um “recibo” para sua rede de influência. Robson Bonin, de Radar, detalha fotos, vídeos e áudios à disposição dos investigadores da PF, com menções ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A matéria explora essa possível “indústria de influência” e o que ainda precisa ser apurado.

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O celular de Daniel Vorcaro reuniria registros capazes de expor a proximidade do ex-banqueiro com autoridades e de lhe servir como instrumento de pressão. Durante o programa Os Três Poderes, apresentado por Ricardo Ferraz, o colunista Robson Bonin, de Radar, afirmou que fotos, vídeos, áudios e mensagens ligados a encontros privados estavam à disposição dos investigadores. O aparelho funcionaria, em suas palavras, como “uma espécie de recibo” (este texto é um resumo do vídeo acima).

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Como funcionaria esse “recibo”?

Bonin relatou que Vorcaro promovia encontros com pessoas influentes e mantinha registros dessas ocasiões na nuvem associada ao celular. Para o jornalista, guardar esse material poderia permitir ao banqueiro lembrar a seus interlocutores da relação que haviam construído, caso precisasse de ajuda. “Você lembra o que já fez comigo? Então me ajude”, disse Bonin ao explicar a lógica que atribui a Vorcaro.

O jornalista afirmou que a Polícia Federal dispõe de “milhares de vídeos, milhares de fotos, milhares de áudios” relacionados aos encontros. Ressalvou, porém, que o conteúdo ainda precisa ser esclarecido e que não é possível afirmar o que cada registro mostra ou quem aparece nele.

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O que Bonin relatou sobre os encontros?

Ao comentar mensagens relacionadas a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Bonin disse que festas privadas eram organizadas a pedido de pessoas próximas a Vorcaro. Segundo seu relato, o nome do senador aparece em conversas sobre alguns desses encontros. O colunista descreveu preparativos para uma ocasião em Londres.

Bonin vê nesses eventos uma maneira de aproximar Vorcaro de autoridades e ganhar sua confiança. Ao discutir o alcance das relações do ex-banqueiro, falou ainda em uma “indústria de influência” no Judiciário, na qual vínculos pessoais com magistrados seriam oferecidos como vantagem.

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O que ainda precisa ser apurado?

Laryssa Borges, que também participou da conversa, afirmou que mensagens de um grupo mencionavam festas particulares. Na avaliação da editora, a proximidade de figuras públicas com Vorcaro pode ajudar a explicar a falta de manifestações em defesa de uma investigação independente. José Benedito da Silva, também participante do programa, encerrou o debate dizendo acreditar que o volume de informações tornará difícil deixar o caso sem apuração: “É muita coisa pra jogar debaixo do tapete”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.