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Política

Fotógrafo de Lula há 23 anos, Ricardo Stuckert deixa o Palácio do Planalto

Um dos auxiliares mais próximos do presidente, ele deixa cargo na Secom às vésperas das restrições eleitorais e deve assumir um posto na campanha petista

Por Laila Nery 6 jul 2026, 10h46 | Atualizado em 6 jul 2026, 19h50
O ex-presidente Lula e seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert
O presidente Lula e Ricardo Stuckert: relação de mais de duas décadas (Twitter Ricardo Stuckert/Reprodução)
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Fotógrafo de Lula há 23 anos, Ricardo Stuckert deixa o Palácio do Planalto Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a reorganizar a equipe que atuará em sua campanha à reeleição. Publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 6, a exoneração do fotógrafo Ricardo Stuckert da Secretaria de Comunicação Social (Secom) marca uma das primeiras mudanças promovidas pelo Palácio do Planalto com a aproximação do período de restrições imposto pela legislação eleitoral.

Homem de confiança de Lula e responsável por registrar sua trajetória há 23 anos, Stuckert deixou, a pedido, o cargo de secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Secom. Nos bastidores do PT, a expectativa é que ele passe a integrar a estrutura da campanha presidencial, coordenando a estratégia de redes sociais.

A exoneração tem efeitos retroativos ao último sábado, 4 de julho, mesma data em que passaram a valer as principais restrições do chamado defeso eleitoral. Previsto na Lei das Eleições, o período estabelece limites para a atuação da administração pública nos três meses que antecedem o primeiro turno, com o objetivo de preservar a igualdade de condições entre os candidatos.

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Além de Stuckert, o Diário Oficial também trouxe a exoneração de Vinicius Carnier Colombin, que ocupava a Diretoria do Departamento de Distribuição Audiovisual da Secom, e da assessora especial Anna Maria Menezes Vieira da Costa, vinculada ao Gabinete Pessoal da Presidência.

Embora a campanha eleitoral só possa começar oficialmente em 16 de agosto, partidos e pré-candidatos costumam aproveitar esse período para reorganizar suas equipes, transferindo para a estrutura partidária profissionais que atuavam no governo e que passarão a se dedicar à disputa eleitoral.

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Stuckert é visto como um dos auxiliares mais próximos de Lula e foi responsável por construir, ao longo das últimas duas décadas, boa parte da identidade visual do presidente nas redes sociais e em campanhas eleitorais. Além de fotógrafo oficial, participou da produção de conteúdos audiovisuais da Presidência e acompanhou momentos centrais da trajetória política do petista, incluindo o período em que esteve preso em Curitiba.

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