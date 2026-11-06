Foto motivou ação de Nikolas Ferreira rejeitada por Fachin

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O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, barrou o pedido do deputado Nikolas Ferreira para afastar o procurador-geral da República, Paulo Gonet. A solicitação, que se baseava em uma foto de Gonet com um banqueiro em Londres, foi considerada sem justa causa e o parlamentar sem legitimidade para o pleito, levando ao arquivamento do caso.

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O pedido de afastamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, levado ao Supremo Tribunal Federal pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), teve como origem a repercussão de um registro fotográfico feito no exterior. A peça questionava o vínculo do procurador com o banqueiro Daniel Vorcaro. Contudo, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, barrou a tramitação da petição e negou o andamento da solicitação.

Qual imagem serviu de base para a representação do deputado?

A solicitação elaborada pelo parlamentar Nikolas foi formalizada após ser divulgada uma imagem capturada em um evento em Londres. Na fotografia, o procurador-geral aparecia fumando charuto na companhia do banqueiro Daniel Vorcaro e de outras pessoas. O deputado utilizou a divulgação desse registro público para sustentar a alegação de proximidade entre o chefe da Procuradoria-Geral da República e o empresário do setor financeiro.

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Por que a alegação sobre o encontro em Londres foi descartada?

Ao avaliar a representação referente ao evento em Londres, o ministro destacou que o assunto já havia sido submetido ao Conselho Superior do Ministério Público. Como o órgão rejeitou investigar a conduta de Gonet, o presidente do STF concluiu que o tribunal não deveria deliberar de forma contrária com base nos dados apresentados. Fachin apontou também que a petição não continha a justa causa indispensável para deflagrar uma investigação oficial.

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O que a decisão determinou sobre a atuação do parlamentar?

O entendimento firmado por Fachin deixou claro que o deputado federal carecia de legitimidade para pleitear o afastamento do procurador-geral perante a Corte Suprema. O ministro afirmou que a apresentação de denúncias ou comunicações de crimes exige o uso de vias próprias, como a polícia ou o Ministério Público. Por ter considerado o meio inadequado e ausentes os elementos de justa causa, a solicitação foi sumariamente arquivada pelo presidente do STF.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.