A 18 dias do primeiro turno da eleição presidencial de 2018, o time de jornalistas de VEJA entrevista nesta quarta-feira, 19, cinco candidatos ao Palácio do Planalto. A quarta edição do fórum Amarelas ao Vivo, versão de palco das tradicionais Páginas Amarelas da revista, acontecerá no Teatro Santander, em São Paulo, das 9h10 às 15h45.

O evento tem as presenças confirmadas dos candidatos João Amoêdo, do Partido Novo; Geraldo Alckmin, do PSDB; Alvaro Dias, do Podemos; Marina Silva, da Rede Sustentabilidade; e Henrique Meirelles, do MDB.

As entrevistas com os presidenciáveis serão conduzidas pelos colunistas Dora Kramer, Ricardo Noblat e Augusto Nunes, o diretor de redação de VEJA, André Petry, os redatores-chefes Thaís Oyama, Policarpo Junior, Fábio Altman e Maurício Lima, e o editor especial Daniel Bergamasco.

O fórum será transmitido ao vivo em VEJA.com e nas páginas de VEJA em Facebook, Twitter e YouTube.

O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, havia confirmado presença, mas, após o atentado ocorrido em Juiz de Fora (MG), sua participação por videoconferência ficou condicionada à autorização médica, que não foi concedida pela equipe clínica.

Fernando Haddad, candidato do PT, cancelou sua participação às vésperas do evento.