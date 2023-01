Forte calor e falta de água ampliam atendimentos médicos na posse

O forte calor na região central de Brasília neste domingo de posse presidencial, ampliou o número de atendimentos médicos para o público presente na Esplanada dos Ministérios. A aglomeração de pessoas na Praça dos Três Poderes – serão, no máximo, 40.000 delas diante do parlatório do Palácio do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparecerá ao público com a faixa presidencial – levou o Corpo de Bombeiros a registrar ocorrências de desidratação e desmaios. Além da temperatura na casa dos 28 graus, contribui para o aumento de atendimentos a falta de água para o público se hidratar ao longo das cerca de 16 horas de eventos relacionados à posse. Para amainar o calor, jatos de água estão sendo jogados sobre o público.

Apenas no serviço de atendimento móvel de urgência instalado no centro da Esplanada haviam sido registrados 22 atendimentos até o início da tarde, quando as primeiras autoridades – parlamentares, futuros ministros e integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) – começaram a chegar para a cerimônia de posse. Cenas de pessoas sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros também foram registrados ao longo de toda a região que abriga os ministérios e o Congresso Nacional.

Uma fila de até três quilômetros se formou neste domingo para que acessar a região em que Lula e o vice Geraldo Alckmin tomarão posse. Uma forte revista policial tentava, na manhã deste domingo, impedir que o público entre no local com objetos cortantes, latas ou itens que coloquem a população em risco. Atiradores de elite estão posicionados ao longo de todo o trajeto por onde passará o Rolls-Royce presidencial. Mais de mil policiais federais e unidades especiais da Polícia Civil atuam na posse.