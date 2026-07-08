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Política

PF realiza ofensiva nacional contra o crime organizado nesta quarta-feira

Operação Força Integrada III mobiliza 19 divisões regionais em 16 estados da Federação

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 10h14 | Atualizado em 8 jul 2026, 10h22
Megaoperação da Polícia Federal e FICCOS em 16 estados brasileiros
Megaoperação da Polícia Federal e FICCOS em 16 estados brasileiros (Arquivo/Polícia Federal/Divulgação)
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PF realiza ofensiva nacional contra o crime organizado nesta quarta-feira Priorizar nos meus resultados Google

Coordenada pela Polícia Federal em conjunto com polícias estaduais e federais, a Operação Força Integrada III realiza nesta quarta-feira uma ofensiva da segurança pública de larga escala que cumpre 93 mandados de prisão e 181 ordens de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros dos investigados. As diligências ocorrem simultaneamente em 16 estados da Federação, mobilizando dezenove unidades da Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOS).

As ações visam desarticular organizações criminosas, focando especialmente combater os grupos ligados ao tráfico de entorpecentes, à lavagem de dinheiro, roubos de cargas e outros crimes.

Cada operação regional tem alvos estratégicos que variam desde adulteração de drogas até o monitoramento ilegal de vias públicas. Segundo a PF, o modelo de atuação integrada fortalece a presença estatal e sufoca a estrutura logística das facções em todo o território nacional. As investigações serão mantidas para identificar novos criminosos e desmontar a hierarquia das facções.

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Abaixo a relação completa das ações, conforme divulgação da PF:

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  • Amapá e Pará (FICCO/AP – Operação Zip Lock): Dois mandados de busca e apreensão contra grupo ligado ao tráfico de drogas e organização criminosa.

  • Acre (FICCO/AC – 2ª fase da Operação Ruptura): Um mandado de busca em Rio Branco contra quadrilha de tráfico.

  • Amazonas (FICCO/AM – Operação Torre 8): Dois mandados de busca em Manaus por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

  • Ceará, Pernambuco, Pará e Amazonas (FICCO/CE – Operação Conexão Amazônia): 16 mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e bloqueio patrimonial de rede de tráfico interestadual.

  • Goiás, Mato Grosso e São Paulo (FICCO/GO – Operação Blend): Sete mandados de busca para desmantelar esquema de fornecimento e distribuição de insumos químicos usados na batida de entorpecentes.

  • Maranhão (FICCO/MA – Operação Thálassa): Dois mandados de prisão preventiva e dois de busca contra integrantes de facção criminosa.

  • Mato Grosso do Sul (FICCO/MS – Operação Mandamus): Três mandados de prisão preventiva cumpridos em Campo Grande contra o tráfico de drogas.

  • Minas Gerais (FICCO/MG – Operação Borak): Ofensiva em BH com 10 prisões e 17 buscas contra grupo ligado a homicídios e tráfico. A ação também removeu câmeras de vigilância instaladas irregularmente por criminosos nas ruas.

  • Uberaba e Uberlândia/MG (FICCO/URA – Operação Conexão): Dois mandados de prisão e três de busca por tráfico e organização criminosa.

  • Pará (FICCO/PA – Operação Coalizão – COP VIII): Em Belém, 32 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão.

  • Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo (FICCO/PB – Operação Consigliere): Uma das maiores ações do dia, com 46 mandados de busca e 13 prisões preventivas por tráfico, lavagem de capitais e facção.

  • Pernambuco (FICCO/PE – Operação Non Maneat): Um mandado de busca em Bezerros (PE) focado no combate ao tráfico de armas e drogas.

  • Piauí (FICCO/PI – Operação Contenção): Oito mandados de prisão temporária e três de busca em Luís Correia e Parnaíba por homicídios e tráfico.

  • Rio Grande do Norte (FICCO/RN – Operação Matriarca): Cinco mandados de prisão preventiva e sete de busca em Natal, acompanhados de bloqueio de bens de organização criminosa.

  • Sergipe (FICCO/SE – Operação Sinal Proibido): Um mandado de busca em Areia Branca para reprimir o tráfico liderado por facções de dentro do sistema prisional de Sergipe.

  • Mossoró/RN (FICCO/MOS – Operação Busting): Mobilização com 19 mandados de busca e apreensão espalhados por Mossoró, Upanema, Areia Branca e Serra do Mel.

  • Santos/SP (FICCO/STS – Operação Desatrela): Sete prisões temporárias e dez buscas em solo paulista, além de sequestro de bens, mirando associação criminosa voltada ao roubo de caminhões e cargas.

  • Campinas/SP (FICCO/Campinas – Operação Argenti Lardum): Dez prisões temporárias e dez buscas em SP e no Paraná, com bloqueio financeiro de quadrilha de roubo, furto e receptação de cargas.

  • Ilhéus/BA (FICCO/Ilhéus – Operação Rebojo): Um mandado de prisão preventiva e dois de busca em Ubaitaba, incluindo medida cautelar contra um adolescente.

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