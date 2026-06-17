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Política

Forças Armadas são acionadas para a disputa pelo governo de Roraima

Decreto presidencial autoriza apoio logístico militar para o pleito deste final de semana; medida atende a pedido da Justiça Eleitoral

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 10h24
Vista aérea da Praça do Centro Cívico com a Catedral Cristo Redentor, o Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo estadual, e o Palácio Antônio Martins, sede da Assembléia Legislativa de Roraima
Vista aérea da Praça do Centro Cívico com a Catedral Cristo Redentor, o Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo estadual, e o Palácio Antônio Martins, sede da Assembléia Legislativa de Roraima (Ana Araujo/VEJA)
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Forças Armadas são acionadas para a disputa pelo governo de Roraima Priorize VEJA no Google

Via decreto publicado no Diário Oficial da União, o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, no exercício da Presidência autorizou o apoio logístico das Forças Armadas ao estado de Roraima, com o objetivo de garantir que a infraestrutura e o serviço de transportes funcionem plenamente durante as eleições suplementares de 2022, marcadas para 21 de junho de 2026.

O texto entra em vigor imediatamente, o que formaliza a cooperação entre o governo federal e a justiça eleitoral. O pleito marcado para o próximo final de semana vai ocorrer após a cassação do mandato do governador Edilson Damião (União Brasil) no fim de abril. Na ocasião do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral também determinou a  inelegibilidade do ex-governador Antonio Denarium (Republicanos) por oito anos.

A eleição suplementar ao governo de Roraima terá três candidatos na disputa: Antonia Pedrosa (PT), Arthur Henrique (PL) e Soldado Sampaio (Republicanos).

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