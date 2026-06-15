🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Política

‘Foi um tiro no pé, de novo’, diz Haddad sobre tarifas após ida de Flávio aos EUA

Ex-ministro da Fazenda atribui desgaste ao senador e afirma que medida americana contra produtos brasileiros representa uma “agressão” ao país

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 16h28 | Atualizado em 15 jun 2026, 17h08
Continua após publicidade
‘Foi um tiro no pé, de novo’, diz Haddad sobre tarifas após ida de Flávio aos EUA Priorize VEJA no Google

Pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad criticou nesta segunda-feira, 15, a atuação do senador Flávio Bolsonaro no caso envolvendo as novas tarifas de 25%  impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Durante participação no VEJA Fórum Rumos do Brasil.

“Por que a população está repudiando a atitude do Flávio de beijar a mão do Trump e de pedir medidas que eventualmente colaborem com a sua eleição? Foi um tiro no pé, e de novo. Eles nem aprendem com os erros que cometem”, declarou.

Haddad classificou a decisão americana como uma medida hostil ao Brasil e rejeitou justificativas para a adoção das tarifas. “A tarifa só pode ser entendida como uma agressão. Não tem justificativa”, afirmou.

Ao comentar a reação do governo brasileiro, o petista defendeu o papel do presidente Lula na condução das negociações internacionais e criticou a atuação de bolsonaristas contra os interesses do próprio Brasil. “O que não pode acontecer é um grupo interno do Brasil jogando contra o país”, disse.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo Haddad, Lula é hoje a principal liderança capaz de dialogar diretamente com governos estrangeiros em defesa dos interesses brasileiros. “Se tem alguém que vai, é o presidente Lula. Não conheço outra pessoa que possa fazer isso”, afirmou. O ex-ministro também ressaltou a inserção internacional do Brasil sob o atual governo. “O Brasil hoje tem uma rede de países amigos que jogam articuladamente. O Brasil está em tudo, está em todas e é tratado assim. Tem tapete vermelho para entrar. Não é pária”, declarou.

Publicidade
TAGS:
Canal VEJA+ TV
Donald Trump
Fernando Haddad
Flávio Bolsonaro
lula
Marcela Rahal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).