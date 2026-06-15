‘Foi um tiro no pé, de novo’, diz Haddad sobre tarifas após ida de Flávio aos EUA

Pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad criticou nesta segunda-feira, 15, a atuação do senador Flávio Bolsonaro no caso envolvendo as novas tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Durante participação no VEJA Fórum Rumos do Brasil.

“Por que a população está repudiando a atitude do Flávio de beijar a mão do Trump e de pedir medidas que eventualmente colaborem com a sua eleição? Foi um tiro no pé, e de novo. Eles nem aprendem com os erros que cometem”, declarou.

Haddad classificou a decisão americana como uma medida hostil ao Brasil e rejeitou justificativas para a adoção das tarifas. “A tarifa só pode ser entendida como uma agressão. Não tem justificativa”, afirmou.

Ao comentar a reação do governo brasileiro, o petista defendeu o papel do presidente Lula na condução das negociações internacionais e criticou a atuação de bolsonaristas contra os interesses do próprio Brasil. “O que não pode acontecer é um grupo interno do Brasil jogando contra o país”, disse.

Continua após a publicidade

Segundo Haddad, Lula é hoje a principal liderança capaz de dialogar diretamente com governos estrangeiros em defesa dos interesses brasileiros. “Se tem alguém que vai, é o presidente Lula. Não conheço outra pessoa que possa fazer isso”, afirmou. O ex-ministro também ressaltou a inserção internacional do Brasil sob o atual governo. “O Brasil hoje tem uma rede de países amigos que jogam articuladamente. O Brasil está em tudo, está em todas e é tratado assim. Tem tapete vermelho para entrar. Não é pária”, declarou.