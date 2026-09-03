‘Foi mexer com patrões, agora sua vida vai virar um inferno’, diz Vorcaro em depoimento sobre ameaças

Em depoimento ao gabinete do ministro André Mendonça, do STF, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, afirmou que, enquanto era transportado para a penitenciária federal, ouviu que sua vida viraria um inferno.

“Então, nesse transporte, eu sofri essa questão física. Durante os transportes ou os intervalos ali em aeroporto e transporte aéreo, eu sofri falas: ‘Tá vendo? Quer mexer com… querer mexer com… querer mexer com os patrões, agora sua vida vai virar um inferno'”, relatou Vorcaro.

Em outro momento da oitiva, o ex-banqueiro disse que a PF fez o pedido de transferência para mantê-lo calado e isolado inclusive dos responsáveis pela sua defesa.

“Nesse momento eu estava me dirigindo à Penitenciária Federal, que, me desculpe, doutor, eu sei que a decisão proferida pelo gabinete era no interesse de me resguardar, resguardar a minha vida, mas o pedido da Polícia Federal não foi para isso. O pedido foi para me deixar calado, trancafiado e isolado, inclusive dos meus advogados. Eu fiquei quase dez dias sem conseguir ter acesso até mesmo a advogados”, pontuou.