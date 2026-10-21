Flávio x Lula: quem tem mais espaço para crescer — e quem enfrenta maior rejeição, segundo pesquisa Meio/Ideia

A nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra Lula e Flávio Bolsonaro em patamares próximos quando o eleitor é questionado sobre a possibilidade de votar em cada um deles e sobre a rejeição às duas candidaturas. O senador registra 48,2% de possibilidade de voto, enquanto o presidente aparece com 46,6%.

Na outra ponta, 47,7% dizem que não votariam em Lula, enquanto 46,5% afirmam o mesmo sobre Flávio. Como a margem de erro geral do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, as diferenças entre os dois candidatos nesses indicadores estão dentro desse intervalo.

Quem tem maior possibilidade de receber votos?

Flávio Bolsonaro aparece com 48,2% no indicador de possibilidade de voto, ante 46,6% de Lula. A distância numérica entre os dois é de 1,6 ponto percentual.

O levantamento mede a disposição declarada dos entrevistados em votar em cada candidato, e não uma projeção de transferência futura de votos. Por isso, o indicador deve ser lido como uma medida do espaço eleitoral captado pela pesquisa naquele momento.

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Quem enfrenta maior rejeição?

No indicador de rejeição, Lula registra 47,7%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 46,5%. A diferença numérica é de 1,2 ponto percentual, também inferior à margem de erro geral da pesquisa.

Os números mostram, portanto, que os dois candidatos enfrentam níveis semelhantes de resistência entre os entrevistados. A Meio/Ideia pergunta separadamente sobre a possibilidade de voto em Lula e em Flávio, permitindo comparar o tamanho do eleitorado que admite escolhê-los e o daqueles que descartam essa possibilidade.

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O que a combinação dos dois indicadores mostra?

Os dados colocam potencial de voto e rejeição em patamares próximos para os dois candidatos. No caso de Flávio, 48,2% aparecem no campo da possibilidade de voto e 46,5% no da rejeição. Para Lula, são 46,6% e 47,7%, respectivamente.

A proximidade impede concluir, a partir desse indicador isoladamente, que um dos dois tenha uma vantagem estatisticamente definida em espaço para crescimento ou rejeição. A pesquisa registra apenas diferenças numéricas entre os percentuais.

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Como está a disputa no conjunto do eleitorado?

Na intenção de voto total medida pela mesma pesquisa, Flávio Bolsonaro aparece com 48% e Lula, com 46%. Branco ou nulo somam 3,4%, enquanto 2,6% não sabem responder.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores com 16 anos ou mais por telefone entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08251/2026-BRASIL.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.