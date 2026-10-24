Flávio x Lula: o que a última pesquisa Quaest do primeiro turno mostrou e qual foi o resultado das urnas

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Na véspera do segundo turno, compare a última pesquisa Quaest antes do primeiro turno com os resultados reais da eleição. Entenda a inversão de posições entre Lula e Flávio Bolsonaro, a diferença de votos e como a Quaest previu uma disputa apertada, mesmo não acertando a ordem final. Descubra os detalhes.

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Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, que será realizado neste domingo, 25, uma comparação entre a última pesquisa Quaest divulgada antes da primeira votação e o resultado das urnas mostra uma diferença importante: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) no levantamento, mas terminou atrás do adversário na apuração dos votos.

A sondagem, divulgada no dia 3 de outubro, apontava Lula com 46% dos votos válidos, contra 45% de Flávio. Os dois estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Nas urnas, porém, a ordem foi inversa. Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual, favorável ao senador.

Qual foi a diferença entre a pesquisa Quaest e o resultado das urnas?

O desempenho de Flávio Bolsonaro no primeiro turno ficou 2,03 pontos percentuais acima dos 45% indicados pela última Quaest. Já Lula obteve 0,84 ponto percentual a menos do que os 46% registrados no levantamento.

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Em números absolutos, o senador recebeu 56.104.503 votos, enquanto o presidente somou 53.879.538. A vantagem de Flávio foi de 2.224.965 votos.

Apesar de não ter antecipado a ordem de chegada dos candidatos, a pesquisa apontava corretamente uma disputa equilibrada. Tanto a sondagem quanto o resultado das urnas mostraram uma distância pequena entre os dois adversários.

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Nenhum deles, contudo, alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, o que levou a eleição para o segundo turno.

Como a Quaest calculou a intenção de voto?

Na última pesquisa antes do primeiro turno, a Quaest utilizou um modelo de eleitor provável, que considera a propensão de comparecimento às urnas para estimar a distribuição dos votos válidos.

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Nesse modelo, Lula aparecia com 46%, enquanto Flávio tinha 45%. No cenário de votos totais, que inclui brancos, nulos e indecisos, o presidente registrava 40% das intenções de voto, contra 38% do senador.

A comparação com o resultado eleitoral deve considerar os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos.

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Há também uma diferença entre as duas medidas: enquanto a pesquisa estima a intenção de voto a partir de uma amostra de eleitores, a apuração registra os votos efetivamente depositados nas urnas.

Como foi feita a última pesquisa Quaest antes do primeiro turno?

A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 2 e 3 de outubro, com 3.702 eleitores. A margem de erro informada pelo instituto foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02197/2026 e divulgado em 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno.

Neste domingo, 25, Lula e Flávio Bolsonaro voltarão a se enfrentar nas urnas, desta vez em uma disputa direta que definirá o próximo presidente da República.