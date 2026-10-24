Flávio x Lula: o que a última pesquisa Quaest do primeiro turno mostrou e qual foi o resultado das urnas
Último levantamento do instituto no segundo turno será divulgado neste sábado, 24
Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, que será realizado neste domingo, 25, uma comparação entre a última pesquisa Quaest divulgada antes da primeira votação e o resultado das urnas mostra uma diferença importante: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) no levantamento, mas terminou atrás do adversário na apuração dos votos.
A sondagem, divulgada no dia 3 de outubro, apontava Lula com 46% dos votos válidos, contra 45% de Flávio. Os dois estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.
Nas urnas, porém, a ordem foi inversa. Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual, favorável ao senador.
Qual foi a diferença entre a pesquisa Quaest e o resultado das urnas?
O desempenho de Flávio Bolsonaro no primeiro turno ficou 2,03 pontos percentuais acima dos 45% indicados pela última Quaest. Já Lula obteve 0,84 ponto percentual a menos do que os 46% registrados no levantamento.
Em números absolutos, o senador recebeu 56.104.503 votos, enquanto o presidente somou 53.879.538. A vantagem de Flávio foi de 2.224.965 votos.
Apesar de não ter antecipado a ordem de chegada dos candidatos, a pesquisa apontava corretamente uma disputa equilibrada. Tanto a sondagem quanto o resultado das urnas mostraram uma distância pequena entre os dois adversários.
Nenhum deles, contudo, alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, o que levou a eleição para o segundo turno.
Como a Quaest calculou a intenção de voto?
Na última pesquisa antes do primeiro turno, a Quaest utilizou um modelo de eleitor provável, que considera a propensão de comparecimento às urnas para estimar a distribuição dos votos válidos.
Nesse modelo, Lula aparecia com 46%, enquanto Flávio tinha 45%. No cenário de votos totais, que inclui brancos, nulos e indecisos, o presidente registrava 40% das intenções de voto, contra 38% do senador.
A comparação com o resultado eleitoral deve considerar os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos.
Há também uma diferença entre as duas medidas: enquanto a pesquisa estima a intenção de voto a partir de uma amostra de eleitores, a apuração registra os votos efetivamente depositados nas urnas.
Como foi feita a última pesquisa Quaest antes do primeiro turno?
A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 2 e 3 de outubro, com 3.702 eleitores. A margem de erro informada pelo instituto foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02197/2026 e divulgado em 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno.
Neste domingo, 25, Lula e Flávio Bolsonaro voltarão a se enfrentar nas urnas, desta vez em uma disputa direta que definirá o próximo presidente da República.