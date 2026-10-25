Flávio X Lula: 467 urnas foram substituídas até às 10h da manhã

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 467 urnas eletrônicas foram substituídas até às 10h da manhã deste domingo, 25. O número equivale a 0,09% do total de urnas em votação.

De acordo com o relatório, cerca de 499.248 urnas estão em votação e outras 48.815 estão contingenciadas. O total de eleitores é de 158,7 milhões.

No país, eleitores decidem quem será o novo presidente da República nos próximos 4 anos: Flávio Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva.

Além disso, eleitores do Acre, Amazonas, Espírito Santo, DF, Rio Grande do Norte e Tocantins devem votar para governador. Os demais estados tiveram a eleição resolvida no primeiro turno.

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Na primeira hora de votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou mais de 1 milhão de justificativas de ausência e milhões de consultas a serviços digitais. Ao todo, foram apresentadas 1.015.328 justificativas, emitidos 571 mil e-Títulos e realizadas 4.235.243 consultas sobre locais de votação.