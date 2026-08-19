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Política

‘Flávio vive um momento melhor do que Lula’, diz diretor do Paraná Pesquisas

Murilo Hidalgo analisou o cenário atual da disputa ao Planalto, em meio às investigações sobre o filho do presidente

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 22h57 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h49
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‘Flávio vive um momento melhor do que Lula’, diz diretor do Paraná Pesquisas Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro vive, neste momento, uma fase eleitoral mais favorável do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo avaliação de Murilo Hidalgo, diretor do instituto Paraná Pesquisas. Em entrevista a Marcela Rahal no VEJA em Foco, Hidalgo afirmou que o cenário nacional é marcado por oscilações e que, apesar da vantagem momentânea do senador, a disputa continua equilibrada. “O Flávio vive um momento melhor que o do Lula”, disse (este texto é um resumo do vídeo acima).

A avaliação de Hidalgo não significa, porém, uma previsão sobre o resultado da eleição. O diretor do instituto destacou que a fotografia atual pode mudar e que a disputa deve ser definida pela situação de cada candidato na reta final do segundo turno. “A eleição no Brasil tem sido feita por momentos. O Lula já teve um momento melhor, o Flávio agora está num bom momento”, afirmou.

Por que Flávio estaria em um momento melhor?

Para Hidalgo, a principal explicação está no ambiente de desgaste que, neste momento, atinge Lula. Questionado por Marcela Rahal sobre as razões para considerar Flávio em uma situação mais favorável, o diretor do Paraná Pesquisas apontou o que chamou de “fogo cruzado” sobre o presidente.

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“Porque nesse momento, quem está sob o fogo cruzado é o Lula, no aspecto das denúncias contra o seu filho”, afirmou, em referência às apurações que podem envolver Lulinha no escândalo do INSS. Na avaliação de Hidalgo, Flávio não estaria recebendo, no momento analisado, o mesmo nível de críticas direcionadas ao presidente.

Hidalgo ressaltou, contudo, que esse quadro não é permanente. Uma nova informação poderia alterar novamente o ambiente eleitoral, seja ampliando o desgaste de Lula, seja deslocando a crise para o lado de Flávio.

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O cenário atual permite apontar um favorito?

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Hidalgo foi cauteloso ao tratar das perspectivas para o resultado final. Embora tenha identificado uma vantagem momentânea para Flávio, afirmou que a eleição permanece “muito equilibrada” quando considerada a realidade daquele momento.

“A eleição é muito equilibrada pela realidade de hoje, sem um fato imponderável”, disse. Para ele, justamente por se tratar de uma disputa sujeita a mudanças ao longo da campanha, o desempenho atual dos candidatos não permite antecipar quem chegará à frente na etapa decisiva.

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Quando a eleição deve ser definida?

Segundo Hidalgo, o momento mais importante será a reta final do segundo turno. “É uma eleição de dois turnos”, afirmou. Na avaliação do diretor do Paraná Pesquisas, o candidato que chegar melhor posicionado a partir de meados de outubro terá vantagem na definição do resultado.

A análise reforça a ideia de que a atual movimentação nas pesquisas deve ser interpretada como uma fotografia do momento, e não como uma antecipação do desfecho eleitoral. O próprio Hidalgo lembrou que Lula já atravessou períodos mais favoráveis, enquanto Flávio vive agora uma fase melhor.

O cenário pode mudar novamente?

Sim. Essa é uma das principais ressalvas feitas pelo diretor do Paraná Pesquisas. Hidalgo afirmou que novas informações podem alterar o equilíbrio da disputa, atingindo qualquer um dos dois candidatos. “Agora, nada que não possa mudar com alguma informação, tanto agravar para Lula quanto a crise passar pro lado do Flávio”, declarou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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