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Política

Flávio vai a Nova Iguaçu, onde ex-vice de Douglas Ruas e Paes faziam ato

Evento liderado por Rogério Lisboa para Paes reuniu a maioria dos vereadores; já Ruas e Bolsonaro realizaram comício

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 13h52 | Atualizado em 21 ago 2026, 13h58
À esquerda, Jair Bolsonaro, de perfil, fala ao microfone em evento público. À direita, quatro homens sorriem, com as mãos levantadas e abertas, como em um gesto de pare
Douglas Ruas e Flávio Bolsonaro em comício em Nova Iguaçu, onde Paes fazia ato com Rogério Lisboa, ex-vice do PL  (Vittor Salles (Campanha Flávio Bolsonaro)/Isabelle OliveiraDivulgação/Divulgação)
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A cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi palco de uma situação política inusitada, envolvendo antigos aliados, na manhã desta sexta-feira, 21. O ex-vice de Douglas Ruas (PL), Rogério Lisboa (PP), que foi prefeito do município, liderou um ato de campanha para Eduardo Paes (PSD) com o atual chefe do Executivo, Dudu Reina, e 18 dos 23 vereadores da cidade.

O evento com Paes foi pela manhã, quando o candidato a governador do PL e Flávio Bolsonaro, que disputa a presidência da República pelo partido, também estavam em Nova Iguaçu para um comício. Ruas e Flávio reforçaram o discurso voltado à segurança pública ao lado de Alfredo Gaspar, vice na chapa a presidente, e dos candidatos ao Senado Carlos Jordy e Carlos Portinho, ambos do PL.

Lisboa e Paes

Até meados de julho, Lisboa estaria no mesmo palanque com Ruas e Flávio. Mas o PP deixou a coligação do PL, optando pela neutralidade, e logo em seguida, no último dia 11, o político “pulou o muro” declarando apoio a Paes, favorito nas pesquisas para governador. O encontro desta manhã, que contou ainda com o presidente da Câmara de Vereadores, Marcinho Guerreiro, busca garantir a mobilização dos políticos locais a favor de Paes e também do candidato ao Senado Pedro Paulo (PSD).

As agendas dos adversários a governador quase no mesmo horário mostram o quanto o voto dos eleitores da Baixada é disputado nesta eleição.

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