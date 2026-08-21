Flávio vai a Nova Iguaçu, onde ex-vice de Douglas Ruas e Paes faziam ato

A cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi palco de uma situação política inusitada, envolvendo antigos aliados, na manhã desta sexta-feira, 21. O ex-vice de Douglas Ruas (PL), Rogério Lisboa (PP), que foi prefeito do município, liderou um ato de campanha para Eduardo Paes (PSD) com o atual chefe do Executivo, Dudu Reina, e 18 dos 23 vereadores da cidade.

O evento com Paes foi pela manhã, quando o candidato a governador do PL e Flávio Bolsonaro, que disputa a presidência da República pelo partido, também estavam em Nova Iguaçu para um comício. Ruas e Flávio reforçaram o discurso voltado à segurança pública ao lado de Alfredo Gaspar, vice na chapa a presidente, e dos candidatos ao Senado Carlos Jordy e Carlos Portinho, ambos do PL.

Lisboa e Paes

Até meados de julho, Lisboa estaria no mesmo palanque com Ruas e Flávio. Mas o PP deixou a coligação do PL, optando pela neutralidade, e logo em seguida, no último dia 11, o político “pulou o muro” declarando apoio a Paes, favorito nas pesquisas para governador. O encontro desta manhã, que contou ainda com o presidente da Câmara de Vereadores, Marcinho Guerreiro, busca garantir a mobilização dos políticos locais a favor de Paes e também do candidato ao Senado Pedro Paulo (PSD).

As agendas dos adversários a governador quase no mesmo horário mostram o quanto o voto dos eleitores da Baixada é disputado nesta eleição.