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Política

Flávio usará cartada da ‘governabilidade’ para fragilizar Lula no segundo turno

Filho de Bolsonaro usará a possível composição majoritariamente conservadora do Congresso para alegar que o petista terá dificuldades para governar

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 15h01 | Atualizado em 1 out 2026, 15h02
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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Flávio usará cartada da ‘governabilidade’ para fragilizar Lula no segundo turno Priorize VEJA no Google

De olho no segundo turno da corrida presidencial, o senador Flávio Bolsonaro tem uma cartada na manga para tentar fragilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas semanas que antecederão o provável segundo turno entre eles na corrida presidencial.

O filho de Jair Bolsonaro explorará o provável isolamento do mandatário – que não deve conseguir agregar apoio dos derrotados em primeiro turno – para mostrar que o petista terá capacidade limitada de fazer entregas em um eventual quarto mandato.

Além disso, Flávio usará a possível composição majoritariamente conservadora do Congresso para alegar que o petista não teria governabilidade em uma nova gestão.

No atual mandato, Lula já enfrentou uma série de dificuldades e viu o Congresso impor algumas derrotas ao Palácio do Planalto em função de uma base aliada modesta no Legislativo.

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