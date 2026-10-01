Flávio usará cartada da ‘governabilidade’ para fragilizar Lula no segundo turno

De olho no segundo turno da corrida presidencial, o senador Flávio Bolsonaro tem uma cartada na manga para tentar fragilizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas semanas que antecederão o provável segundo turno entre eles na corrida presidencial.

O filho de Jair Bolsonaro explorará o provável isolamento do mandatário – que não deve conseguir agregar apoio dos derrotados em primeiro turno – para mostrar que o petista terá capacidade limitada de fazer entregas em um eventual quarto mandato.

Além disso, Flávio usará a possível composição majoritariamente conservadora do Congresso para alegar que o petista não teria governabilidade em uma nova gestão.

No atual mandato, Lula já enfrentou uma série de dificuldades e viu o Congresso impor algumas derrotas ao Palácio do Planalto em função de uma base aliada modesta no Legislativo.