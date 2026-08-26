Flávio surfa caso Lulinha, mas também perde com debate sobre corrupção, diz pesquisa

A repercussão nas redes sociais das investigações sobre a suspeita de tráfico de influência do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, trouxe desgaste para seu pai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em campanha à reeleição.

Entretanto, também houve um prejuízo, em escala menor, para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Isso porque a esquerda reagiu lembrando as suspeitas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse.

As conclusões estão em um levantamento da empresa Datrix, que analisou 420. 000 publicações entre 17 e 24 de agosto.

No primeiro momento, entre 17 e 18 de agosto, o saldo de sentimento de Flávio Bolsonaro dentro da conversa sobre o caso era positivo em 28,4 pontos, enquanto o de Lula era de −88,7.

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No último corte, em 23 e 24 de agosto, o saldo de Flávio havia caído para −29,7. Já o de Lula, embora continuasse fortemente negativo, melhorou para −63,2.

O debate sobre corrupção prejudica a imagem dos dois principais candidatos, mas em dimensões diferentes.

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Na conversa geral sobre Flávio Bolsonaro, considerando qualquer assunto, o saldo de sentimento permanece praticamente neutro: +0,7 ponto. Dentro especificamente do caso Lulinha, porém, o saldo cai para −30,7.

Para Lula, o saldo geral é de −22,7, enquanto dentro da investigação sobre seu filho chega a −73,9.

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Entre todos os temas das postagens analisadas, o mais frequente é “desvio e lavagem de recursos”, que aparece em 35,9%. O resultado para Lula nesse universo chega a −93,0.

Já o tema Banco Master, que representa 5,5% do volume avaliado, apresenta saldo de −85,4 para Flávio Bolsonaro e é praticamente concentrado na discussão sobre ele.