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Política

Flávio se nega a falar de ‘Dark Horse’ e relação com Vorcaro: ‘Cadê o Lulinha?’

Senador questiona se jornalistas irão 'parar no tempo' ao cobrar explicações sobre financiamento do filme e aponta para as suspeitas envolvendo o filho de Lula

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h16 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h36
Homem de meia-idade, cabelo escuro, terno azul e camisa branca, fala ao microfone preto com a mão esquerda aberta, gesticulando. Ao fundo, parede verde-água com a palavra Debate em branco
Flávio Bolsonaro pediu 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (Raul Spinassé/Divulgação)
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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a ser questionado sobre o financiamento do filme Dark Horse, sobre o atentado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, mas disse que o caso estava superado e preferiu falar da situação econômica do país e questionar as suspeitas sobre as atividades do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Em maio deste ano, veio à tona um áudio no qual Flávio cobrava o repasse de dinheiro ao filme, que no total chegaria a 134 milhões de reais.

“Vocês vão parar no tempo?”, questionou o senador aos jornalistas ao começar a falar sobre o assunto. “O Brasil está ardendo em chamas, todo o mundo endividado, Brasil quebrado. Duzentas indústrias já foram para fora do Brasil, para o Paraguai. Mais de 9,1 milhões de CNPJs de empresas estão devendo, e vocês querem insistir [em falar de] numa relação privada, de fundo privado, que não tem contrapartida pública em nada? “, continuou. As declarações foram dadas em entrevista coletiva na noite da segunda-feira, 24.

E prosseguiu, apontando para um suposto envolvimento de Lula e aliados com Vorcaro e o Master. “Não adianta. Vocês não vão me colocar na mesma página desse cara [Lula]. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo. Quem tem que prestar contas não sou eu, é o Lula, porque estava fazendo uma reunião escondidinha com o Augusto Lima [ex-sócio do Master] e o Vorcaro. Quem deve explicação é ele, é [o senador e ex-líder do governo Lula] Jaques Wagner, é o [ex-ministro] Rui Costa, é o pessoal da Bahia, que é o cerne, a origem, de todo esse grande escândalo de corrupção”, afirmou o senador.

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Flávio depois mirou as suspeitas envolvendo Lulinha. “Cadê o Lulinha? Está onde? Na Espanha? Está morando naquele hotel luxuoso mesmo? Quem está pagando as contas dele? Cadê o dinheiro? Qual foi a origem? Alguém que usava o governo do próprio pai para fazer negócios com a Roberta (Luchsinger), que é a lobista do Careca do INSS. E o Marcola do Lula, que abria as portas de todo o governo para seu filho fazer negócios? Quem tem que dar explicação não sou eu, é o Lula”, completou.

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Flávio vem sendo cobrado a fazer uma prestação de contas no caso do filme Dark Horse, inclusive por políticos de seu campo político, mas principalmente da esquerda. Na semana passada, o ex-governador de Goiás e também presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) fez o mesmo questionamento nas redes sociais. “O Brasil continua esperando a prestação de contas que o Flávio prometeu entregar depois de admitir o que negava… que pediu e recebeu uma dinheirama do Vorcaro. Pela demora, parece até que estão fazendo a conta no papel de pão ou contando nos dedos. Alguém aí acredita que essa conta fecha? “, escreveu Caiado.

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O secretário de comunicação do PT, Éden Valadares, também seguiu no mesmo caminho: “Há noventa dias, o candidato Flávio disse que tornaria de conhecimento público o suposto contrato com o Banco Master e que daria transparência sobre o destino dos milhões de reais que recebeu de Daniel Vorcaro. Noventa dias. Não deu explicações aos eleitores, para a Polícia Federal nem à Justiça. Até quando? “, questionou o petista.

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