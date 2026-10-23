‘Flávio quer discutir grandes problemas do país’, diz Tarcísio de Freitas sobre debate

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estará nos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para acompanhar presencialmente o debate presidencial entre o seu aliado Flávio Bolsonaro e o atual líder do Executivo, Lula da Silva.

O chefe do Bandeirantes disse, com exclusividade à coluna, que o candidato do PL ao Planalto está preparado para o momento derradeiro da corrida eleitoral. “O Flávio está pronto para discutir os grandes problemas nacionais e mostrar a incapacidade do PT de cuidar das pessoas”, afirmou.

Nos últimos dias, como mostrou o Radar, Tarcísio de Freitas ampliou sua influência na campanha bolsonarista, após a avaliação interna de que o 01 precisaria reduzir o estilo de Pablo Marçal para o embate final contra Lula.

Após acompanhar o debate, o governador deve retornar a São Paulo. No domingo, registrará seu voto na Zona Sul da capital e, na sequência, deverá embarcar para Brasília, para acompanhar a marcha da apuração ao lado de Flávio Bolsonaro.