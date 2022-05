Flávio procura Alexandre de Moraes – e é ignorado por outros ministros

Sem anúncio prévio, sem nome na agenda pública de audiências, sem vazamentos. Este é, em linhas gerais, o roteiro traçado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao procurar, com extrema discrição, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para conversas reservadas. O alvo mais sensível da romaria do Zero Um, o ministro Alexandre de Moraes, foi abordado há poucas semanas durante o aniversário de um parlamentar que mantém contato estreito com o magistrado desde a criação da CPMI das Fake News, em 2019.

Na conversa, Moraes relatou a dois colegas da Corte que Flávio, embora não dissesse falar expressamente em nome do pai presidente, tentou justificar os arroubos retóricos de Jair Bolsonaro, afirmou que o estilo de o ex-capitão se expressar às vezes é mais ríspido e “praticamente pediu desculpa” pela escalada dos ataques que o Palácio do Planalto tem disparado contra o STF, onde Moraes conduz investigações sensíveis aos bolsonaristas, como as relacionadas a fake news e à atuação de milícias digitais, e contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na cruzada do Executivo para tentar desacreditar as urnas eletrônicas.

O tom apaziguador do discurso do parlamentar foi interrompido na sequência quando ele disse a Moraes que, embora o pai às vezes dispense o verniz diplomático em suas críticas, Bolsonaro teria razão porque o STF supostamente o impediria de governar.

Desde a primeira decisão que considera exemplo extremo de ativismo judicial do Supremo – a determinação do ministro de barrar a nomeação de Alexandre Ramagem para a chefia da Polícia Federal, ainda em 2020 – Bolsonaro já insuflou apoiadores para promover intimidações aos magistrados, sobrevoou os arredores da Corte em um helicóptero, discursou em atos de estímulo ao fechamento do STF e nas últimas semanas, por exemplo, voltou à carga contra o magistrado o acusando de abuso de autoridade. Na quinta-feira 26, afirmou que Alexandre de Moraes é “totalmente parcial”. “Estamos esgotando tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Você tem alguma dúvida de que há abuso de autoridade para comigo?”, disse.

Flávio Bolsonaro também bateu à porta de outros ministros do STF. Foi recebido pelo decano Gilmar Mendes, quando a repetir que o tribunal tem impedido o pai de governar e reclamou de um suposto descumprimento de acordo. O Zero Um disse ao ministro que Moraes havia concordado em não colocar mais nenhum alvo no inquérito das fake News. Na sequência, o senador também pediu audiência a Luís Roberto Barroso e ao presidente do STF Luiz Fux. Em ambos os casos, foi ignorado até o momento.

A interlocutores Fux disse que receberá o filho do presidente, mas que o encontro ocorrerá em outro momento e terá registro em sua agenda pública de compromissos. Barroso não respondeu.

