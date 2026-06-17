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Política

Flávio posta vídeo de IA em que bombardeia embarcações do PCC e CV e mira o PT

Senador aparece ao lado do pai empunhando metralhadoras dentro de uma aeronave, em gesto que lembra postura da gestão Trump contra facções da América do Sul

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 10h57 | Atualizado em 17 jun 2026, 11h14
Flávio Bolsonaro publica vídeo de IA no qual aparece bombardeando embarcações (Redes sociais/Reprodução)
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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial no qual ele aparece bombardeando embarcações brasileiras indicadas com as siglas PCC (da facção Primeiro Comando da Capital) e CV (do Comando Vermelho), além de mirar um barco com a identificação do PT — que foge.

O parlamentar também deixou uma mensagem afirmando que, “na próxima quinta-feira”, amanhã, vai “dar uma péssima notícia para o CV, o PCC e o PT”. “Me aguardem”, finalizou sem explicar ou dar qualquer outro detalhe.

No vídeo, o senador aparece com uma metralhadora em uma aeronave ao lado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos com roupas militares.

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Desde que os Estados Unidos passaram a classificar as duas facções brasileiras como grupos terroristas, Flávio tem tentado obter protagonismo no debate se colocando como presidenciável que quer atuar contra o crime organizado no país. A estratégia foi adotada após o presidenciável ficar acuado na campanha em razão do seu envolvimento no escândalo do Banco Master — ele foi flagrado em áudio pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do banco, para o filme Dark Horse, uma cinebiografia sobre o seu pai.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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A estratégia de bombardear embarcações atribuídas a facções latino-americanas e que estariam levando drogas aos Estados Unidos foi adotada por Trump no atual mandato, com vários episódios do tipo registrados no mar do Caribe.

VEJA entrou em contato com a equipe do senador para saber do que se trata, se há alguma articulação com os EUA contra o PCC e o CV, mas não teve retorno até o momento.

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