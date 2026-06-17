Flávio posta vídeo de IA em que bombardeia embarcações do PCC e CV e mira o PT

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Flávio Bolsonaro postou vídeo com IA em que simula “bombardeio” contra PCC, CV e PT, prometendo “péssima notícia” aos grupos. A ação vem após EUA classificarem facções como terroristas, e busca protagonismo na segurança pública, enquanto o senador tenta abafar o escândalo do Banco Master. VEJA buscou esclarecimentos.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nas redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial no qual ele aparece bombardeando embarcações brasileiras indicadas com as siglas PCC (da facção Primeiro Comando da Capital) e CV (do Comando Vermelho), além de mirar um barco com a identificação do PT — que foge.

O parlamentar também deixou uma mensagem afirmando que, “na próxima quinta-feira”, amanhã, vai “dar uma péssima notícia para o CV, o PCC e o PT”. “Me aguardem”, finalizou sem explicar ou dar qualquer outro detalhe.

No vídeo, o senador aparece com uma metralhadora em uma aeronave ao lado do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos com roupas militares.

Na próxima quinta-feira eu vou dar uma péssima notícia para o CV, o PCC e o PT. Me aguardem. pic.twitter.com/Lcdjbpso8w — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 16, 2026

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Desde que os Estados Unidos passaram a classificar as duas facções brasileiras como grupos terroristas, Flávio tem tentado obter protagonismo no debate se colocando como presidenciável que quer atuar contra o crime organizado no país. A estratégia foi adotada após o presidenciável ficar acuado na campanha em razão do seu envolvimento no escândalo do Banco Master — ele foi flagrado em áudio pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do banco, para o filme Dark Horse, uma cinebiografia sobre o seu pai.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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A estratégia de bombardear embarcações atribuídas a facções latino-americanas e que estariam levando drogas aos Estados Unidos foi adotada por Trump no atual mandato, com vários episódios do tipo registrados no mar do Caribe.

VEJA entrou em contato com a equipe do senador para saber do que se trata, se há alguma articulação com os EUA contra o PCC e o CV, mas não teve retorno até o momento.