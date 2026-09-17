🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Flávio pode ter mais votos que Lula já no primeiro turno, avalia ex-marqueteiro do senador

Eduardo Fischer diz que diferença de três pontos registrada pelo Datafolha pode diminuir e aposta em migração de votos de candidatos de direita e centro-direita

Por Redação 17 set 2026, 20h54
Continua após publicidade
Flávio pode ter mais votos que Lula já no primeiro turno, avalia ex-marqueteiro do senador Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) pode terminar o primeiro turno da eleição presidencial à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na avaliação do publicitário Eduardo Fischer, ex-marqueteiro da campanha do senador. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Fischer afirmou que a diferença atual entre os dois pode diminuir nas próximas semanas e que uma eventual migração de votos dos demais candidatos poderia favorecer Flávio.  (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Acho que o Flávio tem chance de encostar mais ou sair na frente no primeiro turno”, disse Fischer. Em seguida, ele fez uma ressalva sobre o significado dessa possibilidade: “O Flávio tem muita chance de ganhar também no primeiro turno, não ganhar a eleição no primeiro turno, sair na frente no primeiro turno”.

De onde Fischer parte para fazer essa avaliação?

A análise do publicitário ocorre no mesmo dia em que foi divulgada uma nova pesquisa Datafolha. O levantamento mostra Lula com 39% das intenções de voto no primeiro turno, mesmo percentual da rodada anterior, divulgada em 11 de setembro. Flávio oscilou um ponto para cima, de 35% para 36%.

Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão no mesmo patamar dentro do intervalo do levantamento. Foi justamente a diferença de três pontos entre eles que Fischer utilizou como ponto de partida para sua análise durante a entrevista.

Siga

No segundo turno, o levantamento mostra um cenário de estabilidade em relação à rodada anterior. Lula aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois também estão dentro do mesmo intervalo estatístico.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que poderia fazer Flávio avançar?

Para Fischer, um dos fatores seria o comportamento dos eleitores que hoje declaram voto em outros candidatos. Ele cita Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury, que aparecem atrás de Lula e Flávio no cenário apresentado no programa.

O publicitário considera que parte desses eleitores poderia migrar para Flávio à medida que a eleição se aproximasse. “Eu acho que esses 15% como tendência ele deve diminuir e o Flávio deve aumentar a sua participação no primeiro turno”, afirmou, referindo-se à soma aproximada dos percentuais atribuídos aos demais candidatos no cenário discutido.

Continua após a publicidade

Por que ele aposta na migração de votos?

Fischer argumenta que eleitores de direita e centro-direita poderiam mudar de candidato caso percebessem que sua primeira opção não teria condições de chegar ao segundo turno. Segundo ele, diante desse cenário, esses eleitores poderiam optar por Flávio.

“Quando ele chegar na fila e perceber que o candidato dele realmente não tem chance de ganhar e ele tem um receio de que a esquerda, se ele é de centro-direita e direita, possa ganhar, ele vai desistir e vai votar no Flávio Bolsonaro”, afirmou.

A partir dessa hipótese, Fischer fez uma simulação sobre a transferência dos votos dos demais candidatos. Ele estimou que 70% desses eleitores poderiam migrar para Flávio, mas deixou claro que se tratava de uma projeção pessoal. “Eu estou aqui em futurologia. Madame Fischer”, brincou durante a entrevista.

Continua após a publicidade

O cenário ainda pode mudar?

O próprio Fischer reconhece que sua avaliação depende da evolução da campanha nas próximas semanas. Ao comentar sua experiência em disputas eleitorais, afirmou que acontecimentos ocorridos na reta final podem alterar rapidamente o cenário. “Nesse momento, como nós estamos vivendo, cada dia dessas duas semanas e meia podem significar vários meses.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Marcela Rahal
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).