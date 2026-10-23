Flávio para Lula: ‘O que você levou para o Nordeste foi o Comando Vermelho’

Os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) trocaram farpas quando discutiram a região Nordeste, o principal reduto eleitoral da esquerda e a única região onde o senador não aparece à frente nas pesquisas eleitorais do segundo turno.

Lula questionou Flávio sobre as suas propostas para a região e citou as obras do seu governo, como a transposição do rio São Francisco e a criação de universidades federais. “Eu vou ser o carioca mais nordestino que vocês já viram na face da terra”, respondeu Flávio.

Na sequência, Flávio atacou um calcanhar de Aquiles das gestões petistas na região e do próprio governo Lula ao dizer que o atual mandato levou o crime organizado para a região. “O que você levou para o Nordeste foi o Comando Vermelho”, disse Flávio, em referência ao avanço da facção criminosa originária do Rio de Janeiro, que se expandiu pelo país, especialmente o Norte e o Nordeste do país. O candidato do PL também lembrou que estados como Bahia e Ceará são governados pelo PT e estão entre os estados mais violentos do país.

Na tréplica, Lula desafiou o adversário. “Fizemos quarenta novos institutos federais e novas universidades. E eu pergunto a vocês, o que vocês fizeram? Me dê de exemplo uma obra”, disse, citando o governo de Jair Bolsonaro, pai do senador. Flávio disse que o pai “levou água para o Nordeste” e prometeu uma grande ferrovia cortando todos os estados da região.