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Política

Flávio não consegue chegar a 30% dos votos no maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa

Levantamento do AtlasIntel aponta que senador tem 24,4% no primeiro turno e 29% no segundo, enquanto Lula lidera com mais de 50%

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 10h27 | Atualizado em 3 set 2026, 11h21
Homem de meia-idade, cabelos escuros e curtos, veste terno azul, camisa branca e gravata roxa. Ele segura uma caneta azul na mão direita, com expressão séria, sentado em uma cadeira preta de escritório. Um laptop preto está à sua frente, e o fundo é um ambiente interno claro
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República em 2026, durante reunião da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado (Geraldo Magela/Agência Senado)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga todas as possibilidades eleitorais de 2026 na Bahia, maior colégio eleitoral do Nordeste e o quarto maior do Brasil, chegando a ter 29 pontos a mais que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro numa simulação de segundo turno. Os dados são de uma pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.804 eleitores do estado entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 52,8% das intenções de votos, mais de 3o de diferença sobre os 24,4% de Flávio. Nenhum outro candidato chega a ter dois dígitos, com o escritor Augusto Cury (Avante) aparecendo em terceiro lugar, com 7,5%.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 52.8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 24.4%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 7.5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5.5%
  • Renan Santos (Missão): 4.0%
  • Samara (UP): 0.7%
  • Zema (Novo): 0.1%
  • Edmilson Costa (PCB): 0.0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0.0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0.0%
  • Voto branco/nulo: 0.8%
  • Não sei: 4.3%

Segundo turno

Cenário 1:

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  • Lula: 58.1%
  • Flávio Bolsonaro: 29%
  • Branco / Nulo / Não sei: 12.9%

Cenário 2:

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  • Lula: 56.8%
  • Ronaldo Caiado: 33%
  • Branco / Nulo / Não sei: 10.3%

Cenário 3:

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  • Lula: 57.8%
  • Zema: 28.1%
  • Branco / Nulo / Não sei: 14.1%

Cenário 4:

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  • Lula: 57.6%
  • Renan Santos: 24.4%
  • Branco / Nulo / Não sei: 18%
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