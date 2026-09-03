Flávio não consegue chegar a 30% dos votos no maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa
Levantamento do AtlasIntel aponta que senador tem 24,4% no primeiro turno e 29% no segundo, enquanto Lula lidera com mais de 50%
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga todas as possibilidades eleitorais de 2026 na Bahia, maior colégio eleitoral do Nordeste e o quarto maior do Brasil, chegando a ter 29 pontos a mais que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro numa simulação de segundo turno. Os dados são de uma pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.804 eleitores do estado entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula tem 52,8% das intenções de votos, mais de 3o de diferença sobre os 24,4% de Flávio. Nenhum outro candidato chega a ter dois dígitos, com o escritor Augusto Cury (Avante) aparecendo em terceiro lugar, com 7,5%.
Primeiro turno
- Lula (PT): 52.8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 24.4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 7.5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5.5%
- Renan Santos (Missão): 4.0%
- Samara (UP): 0.7%
- Zema (Novo): 0.1%
- Edmilson Costa (PCB): 0.0%
- Hertz Dias (PSTU): 0.0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0.0%
- Voto branco/nulo: 0.8%
- Não sei: 4.3%
Segundo turno
Cenário 1:
- Lula: 58.1%
- Flávio Bolsonaro: 29%
- Branco / Nulo / Não sei: 12.9%
Cenário 2:
- Lula: 56.8%
- Ronaldo Caiado: 33%
- Branco / Nulo / Não sei: 10.3%
Cenário 3:
- Lula: 57.8%
- Zema: 28.1%
- Branco / Nulo / Não sei: 14.1%
Cenário 4:
- Lula: 57.6%
- Renan Santos: 24.4%
- Branco / Nulo / Não sei: 18%