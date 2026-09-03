Flávio não consegue chegar a 30% dos votos no maior colégio do Nordeste, segundo pesquisa

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Pesquisa AtlasIntel revela que o presidente Lula lidera com folga todas as projeções eleitorais para 2026 na Bahia, o maior colégio eleitoral do Nordeste. O levantamento aponta Lula com mais de 50% das intenções de voto no primeiro turno e uma significativa vantagem sobre Flávio Bolsonaro em cenários de segundo turno. Confira os detalhes completos do estudo.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga todas as possibilidades eleitorais de 2026 na Bahia, maior colégio eleitoral do Nordeste e o quarto maior do Brasil, chegando a ter 29 pontos a mais que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro numa simulação de segundo turno. Os dados são de uma pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 3. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1.804 eleitores do estado entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 52,8% das intenções de votos, mais de 3o de diferença sobre os 24,4% de Flávio. Nenhum outro candidato chega a ter dois dígitos, com o escritor Augusto Cury (Avante) aparecendo em terceiro lugar, com 7,5%.

Primeiro turno

Lula (PT): 52.8%

Flávio Bolsonaro (PL): 24.4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 7.5%

Ronaldo Caiado (PSD): 5.5%

Renan Santos (Missão): 4.0%

Samara (UP): 0.7%

Zema (Novo): 0.1%

Edmilson Costa (PCB): 0.0%

Hertz Dias (PSTU): 0.0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0.0%

Voto branco/nulo: 0.8%

Não sei: 4.3%

Segundo turno