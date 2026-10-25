Flávio x Lula: o resultado da votação em Israel e Palestina no segundo turno
Petista recebeu 95,6% dos votos em Ramala, enquanto senador contou com 80,8% em Tel Aviv
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 95,6% dos votos válidos em Ramala, na Cisjordânia, neste segundo turno. O petista contou com 1.000 votos, contra 46 de Flávio Bolsonaro (PL) – ou 4,4%. Em relação ao primeiro turno, o petista perdeu 78 votos, enquanto o adversário manteve seus 46 eleitores.
Já em Israel o resultado foi diferente. Em Tel Aviv, Flávio contou com 80,8% dos votos válidos. Foram no total 699 votos para o senador, contra 166 em Lula – ou 19,2%. Flávio e Lula cresceram em relação ao primeiro turno: o candidato do PL arrematou na ocasião 523 votos, e Lula, 92.
Os números refletem os posicionamentos dos candidatos. Lula é crítico da guerra liderada por Israel em Gaza, e Flávio defende maior alinhamento com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.