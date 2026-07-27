Flávio lidera na disputa com Lula em apenas uma faixa etária, diz pesquisa Datafolha

A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial de 2026 revela que a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) é marcada por uma divisão geracional do eleitorado. Enquanto Lula tem vantagem entre os brasileiros de maior idade, Flávio aparece à frente apenas em uma faixa etária específica.

No cenário de segundo turno testado pelo instituto, Lula vence Flávio por 48% a 43% no total da amostra. O recorte por idade, porém, mostra diferenças importantes na distribuição desse apoio.

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente entre os dias 22 e 23 de julho de 2026, com 2.004 eleitores em 139 municípios brasileiros e uma margem de erro de dois pontos percentuais.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Como a idade influencia a disputa?

Na disputa direta entre os candidatos, Lula registra sua maior vantagem entre os eleitores de 60 anos ou mais: 55% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro. O presidente também lidera entre os brasileiros de 45 a 59 anos, por 50% a 39%.

Já na faixa de 35 a 44 anos, o cenário se inverte. Flávio Bolsonaro alcança 53%, enquanto Lula aparece com 38%, configurando o único grupo etário em que o senador supera o presidente.

Entre os eleitores de 25 a 34 anos, há empate técnico, com 47% para Lula e 44% para Flávio, considerada a margem de erro do segmento. O mesmo ocorre entre os jovens de 16 a 24 anos, que registram 46% para Lula e 41% para o senador do PL.

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O que os demais recortes mostram?

Além da diferença por idade, a pesquisa indica que Lula concentra vantagem entre mulheres, eleitores de menor renda, pessoas com ensino fundamental, católicos e moradores do Nordeste.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, apresenta desempenho superior entre eleitores com ensino superior, faixas de renda mais elevadas, evangélicos e moradores da Região Sul.

No cenário de primeiro turno, Lula também lidera a disputa, com 40% das intenções de voto, contra 32% de Flávio Bolsonaro.

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